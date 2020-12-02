سعر كيا بيكانتو 2021 في السعودية – اعرف المواصفات

تتوفر حاليا سيارة كيا بيكانتو 2021 في سوق المملكة العربية السعودية، ورغم أن تجارب قيادتها تكاد تكون منعدمة داخل الدولة حتى الآن، إلا أنها بشكل عام سيارة ميني هاتشباك يمكنك الوثوق في أدائها وفي مواصفات الأمان الخاصة، وفي هذا المقال نقدم لكم معلومات عن مواصفات وسعر كيا بيكانتو 2021 في السعودية، وهل هي سيارة آمنة أم لا؟

سعر كيا بيكانتو

يبلغ سعر سيارة كيا بيكانتو 2021 نحو 39 ألفا و900 ريال، لكن تختلف هذه الأسعار من موزع إلى آخر داخل المملكة، لكن بشكل عام، تتراوح أسعار كيا بيكانتو ما بين 39 ألفا و900 ريال و49 ألفا و900 ريال.

تعتبر بيكانتو من بين موديلات السيارات ميني هاتشباك التي تنتجها الشركة الكورية الجنوبية “كيا” ويبلغ وزن السيارة 980 كيلو جراما.

وتأتي كيا بيكانتو في فئة واحدة فقط هي 1.2 l4 FWD، ومحركها سعة 1.2 لتر وقوته تصل إلى 83 حصانا، مع عزم دوران 122 نيوتن/ متر.

أما عن استهلاك الوقود فإن السيارة تعتبر موفرة إلى حد ما، إذ تستهلك لتر بنزين لكل 16.4 كيلو متر، أي أنها تستهلك ما يزيد عن 6 لترات من البنزين لكل كيلو متر.

وتبلغ أقصى سرعة لكيا بيكانتو 2021، نحو 161 كيلو مترا في الساعة، وتصل السيارة من سرعة صفر إلى 100 كيلو متر خلال زمن قدره 13.8 ثانية.

مواصفات كيا بيكانتو 2021وسائل الأمان في كيا بيكانتو 2021

لا يمكننا الجزم ما إذا كانت سيارات كيا بيكانتو 2021 آمنة أم لا، إذ أنها لم يتم اختبارها على نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية، لكن بشكل عام فإن معظم من اشتروا السيارة أشاروا إلى ثقتهم في سيارات بيكانتو ونسبة قليلة منهم طلبت إعادة السيارة بعد شرائها.

ولم تظهر حتى الآن أي مشكلات عامة أو مشتركة بين مستخدمي السيارة، وهي آمنة بشكل جيد على الركاب البالغين طبقا لتقييم EuroNCAP، لكن نسب الأمان على السائق لم يتم تجربتها حتى الآن.

السيارات المنافسة لكيا بيكانتو 2021

هناك 3 سيارات تنافس كيا بيكانتو 2021، وهي: