تجديد ملكية السيارة في دبي بأسهل الطرق وخلال ثوانٍ معدودة

خدمة تجديد ملكية السيارة في دبي من الخدمات المميزة للغاية التي تهم الكثيرين، حيث أنها وفرت بواسطة الهيئة المسئولة عن المواصلات والطرق بدبي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة أصبحت متوفرة الآن أون لاين على موقع وزارة الداخلية الإماراتية الرسمي.

لذلك إن كنت ترغب في التجديد الإلكتروني لملكية سيارتك عبر الإنترنت، فما عليك إلا متابعة قراءة السطور التالية.

بدايةً عليك أن تدفع كافة المخالفات وتتخلص تماماً من جميع قيود المركبة الخاصة بك، ثم الحصول على ما تريد بشكل مباشر للغاية، وهذا بالفعل ما سنناقشه معك اليوم.

تجديد ملكية السيارة في دبي

إمارة دبي في غاية الحرص على أن توفر خدمات إلكترونية عدة لجميع مواطنيها بل للمقيمين فيها أيضاً بوجه عام وذلك رغبة منهما على مسايرة كافة الإنجازات التقنية التي يشهدها العالم.

ونتيجة لذلك، أصبحت خدمة تجديد ملكية السيارة في دبي من أهم الإنجازات وأفضل الخدمات التي توصلت إليها دبي.

فإمارة دبي تحاول جاهدة على أن تقدم تلك الخدمة من خلال طرق عدة لتسهل على المواطنين إجراء هذا الأمر، وذلك مثل ما سنسرده لك بالتفصيل في المقال التالي.

خطوات تجديد ملكية السيارة في دبي عبر الإنترنت

تستطيع أن تجدد ملكية سيارتك بدبي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بإتمامك للخطوات التالية:

توجه للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بدبي والمخصصة في تحديث الملكية الخاصة بالمركبة. انقر على تبويب “ابدء الخدمة”. قم بتسجيل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد. اضغط على الخدمات التابعة للمركبة المسجلة. ستظهر أمامك قائمة منسدلة قم بتحديد خيار “خدمة تجديد ملكية المركبة”. قم بإتمام دفع كافة المخالفات ثم أتم أي إجراء مرتبط بالقيود إن توافر. توجه إلى الصفحة المخصصة برسوم الخدمة. انقر على خيار “التالي”. قم بالموافقة على خيار التوجه لنظام التسديد الإلكتروني. أتمم باقي الخطوات الخاصة بتسديد أي رسوم مطلوبة منك. بعد إتمام التقييم الخاص بالخدمة قم بحفظ جميع المعلومات.

خطوات تحديث ملكية السيارة بدبي عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات

تجديد ملكية السيارة في دبي عبر التوجه للموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات يتم من خلال تنفيذ الخطوات التالية والموضحة بالصور أدناه:

توجه إلى البرنامج الخاص بتحديث ملكية المركبة من الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات. اضغط على الخيار الذي يظهر أمامك باللون الأحمر وهو خيار “تقدم الآن”. قم بقراءة الأحكام والشروط كافة بتركيز تام وإن وجدتها ملائمة لك قم بالموافقة عليها لإتمام باقي الخطوات. انقر على خيار “البدء بعملية تجديد المركبة” حتى تستكمل عملية تحديث ملكية المركبة وتجديدها. أدخل الرقم التابع للوحة بعد ذلك قم بتحديد الرمز والصنف. اختر التاريخ الخاص بالتسجيل ثم قم بإتمام عملية التحقق. انقر على خيار “البحث” حتى تتمكن من العثور على المركبة. أتمم باقي الخطوات والتعليمات حتى تتمكن من سداد باقي الرسوم وتحديث مركبتك أو تجديدها كيفما تريد.

إذا كنت من المقيمين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأردت التعرف على مخالفات المرور على مركبتك، فما عليك إلا مطالعة مقالنا المميز بعنوان طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية ابوظبي على الإنترنت.

أفضل طريقة لتجديد ملكية السيارة من خلال التطبيق الذكي

أصبح تجديد ملكية السيارة في دبي أكثر سهولة بالنسبة للمواطنين أو المقيمين في هذه الإمارة.

فبإمكانك إتمامه فقط من خلال الاستعانة بالتطبيق التابع لهيئة المواصلات والطرق والذي تستطيع تحميله إن كنت تملك جهاز يعمل بنظام IOS .

أما إن كنت تملك جهاز يعمل بنظام الأندوريد تستطيع إتمام تحميل هذا التطبيق والتمتع بكافة ميزاته أيضًا.

ثم عليكم بتنفيذ النقاط التالية على أكمل وجه:

توجه إلى المتجر الملائم لنظام جهازك كما ذكرنا لك في الفقرة السابقة ثم قم بتحميل التطبيق بشكل مباشر. قم بفتح التطبيق بعد إتمام تحميله. اختار اللغة الملائمة. توجه إلى واجهة الموقع الرئيسية وأنقر على المركبات أو المخالفات. اضغط على خيار “تحديث تسجيل المركبة”، ثم قم بالانتظار فترة من الوقت إلى أن يتم تحميل الصفحة المخصصة ببرنامج التجديد. من القائمة التي ستظهر أمامك قم بالنقر على خيار “نوع اللوحة”. قم بإدخال رمز اللوحة ورقمها في الأماكن الملائمة لها. اكتب الرقم الخاص بملف المرور والذي تم تثبيته على الاستمارة الخاصة بالمركبة. انقر على خيار “التالي” ثم أتم تعليمات التجديد والدفع.