سعر كيا بيجاس kia Pegas 2021 في السعودية ومواصفاتها

أعلن “كيا الجبر” الوكيل الرسمي لسيارات كيا في المملكة العربية السعودية عن طرح نسخة جديدة هي كيا بيجاس EX 2021، بسعر يناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي، وفي هذا المقال نقدم لكم معلومات عن أسعار السيارة وأهم مواصفاتها سواء من ناحية الترفيه والتكنولوجيا أو وسائل الأمان التي تحميك في أثناء القيادة، وأيضا مواصفات المحرك.

كيا بيجاس

كيا بيجاس EX 2021 هي إحدى إصدارات الشركة الكورية الجنوبية “كيا”، وهي من فئة السيارات السيدان الأوتوماتيكية، ذات الدفع الأمامي.

سعر كيا بيجاس

تباع السيارة لدى الوكيل “كيا الجبر” بسعر 48 ألفا و930 ريالا وهو سعر قابل للتغيير بحسب السوق، وهذا في حالة الشراء الكاش.

أما إذا كنت ترغب في شراء السيارة بالتقسيط، فإنك ستدفع في البداية مقدم يبلغ 10% من سعر السيارة أي 4 آلاف و893 ريالا، على أن تدفع بعد ذلك 908 ريالات شهريا لمدة 60 شهرا.

وفي النهاية ستكون الدفعة الأخيرة من الأقساط 14 ألفا و679 ريالا، ليصبح المبلغ الإجمالي للسيارة 74 ألفا و52 ريالا.

ومن المعروف أنه بشرائك سيارة بالتقسيط مع “كيا الجبر” فإنك تمتلكها بنسبة 30% لحين سداد أقساطها، وتكون أموال التقسيط شاملة للتأمين.

مواصفات كيا بيجاس EX 2021

تأتي سيارة بيجاس الجديدة بعدة مميزات سواء على مستوى المحرك أو الترفيه والتكنولوجيا والأمان، وفيما يلي نعرض لكم مواصفات السيارة..

حجم المحرك 1.4 لتر رباعي الأسطوانات.

أقصى قدرة للمحرك 95 حصانا.

ناقل الحركة أوتوماتيكي (جيربوكس) رباعي السرعات.

السيارة تعمل بالبنزين.

17.8 كيلو متر لكل لتر بنزين هو معدل استهلاك الوقود.

مقاس العجلات 14 بوصة.

مشغل CD سي دي.

مخرج USB يو أس بي.

مدخل AUX أى يو إكس.

بلوتوث.

مكبرات صوت للاستمتاع بموسيقاك المفضلة.

نوافذ كهربائية.

إمكانية التحكم في السيارة من المقود (ذراع القيادة).

تكييف.

مقاعد مصنوعة من الجلد.

إضاءة من الهالوجين.

تجنبا لحوادث الانقلاب التي تقع بسبب انخفاض ضغط الهواء في العجلات، فإن كيا بيجاس الجديدة مزودة بجهاز مراقبة لضغط الهواء في الإطارات.

في حالة ما كنت تسير على أرضية زلقة، فإن السيارة توفر لك نظام فرامل يمنع الانزلاق.

حساسات وكاميرا خلفية، وهما مهمين لتجنب الاصطدام بالسيارات الآتية من الخلف، أو الاصطدام بأي شيء في أثناء ركن السيارة.

وسادتان هوائيتان يتم فتحهما أوتوماتيكا في حالة التعرض لحادث لحماية السائق والراكب الأمامي.

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