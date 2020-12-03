فيديو جاغوار تعلن عن أحدث سياراتها الكروس أوفر

عبد الرحمن الحاج الخميس,03 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 18:06
استعرضت جاغوار سيارتها الكروس أوفر الجديدة F-Pace، التي تأتي بمواصفات تجعلها من بين أكثر سيارات الكروس أوفر تطورا، ويتميز النموذج المعدل الجديد من السيارة بهيكل بتصميم يمنحه روح الرياضية والقوة، إذ جهز غطاء المحرك فيه بفتحات هوائية مميزة، كما حصلت الواجهة الأمامية على شبك عريض يبرد المحرك.
F-Pace أحدث سيارات جاغوار
مقصورة سيارة جاغوار F-Pace جهزت بمقاعد رياضية مكسوة بأنواع فخمة من الجلد، وتزينت مقصورتها بعناصر من الجلد والخشب والكروم وألياف الكربون، معبشاشة عملاقة تعمل باللمس، وشاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.
جاغوار تضيف أنظمة متطورة في سيارة F-Pace
وأضيف للسيارة أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة وحرارة المقاعد، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وجهزت بأنظمة النقطة العمياء على المرايا، وبكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظامي دفع أمامي وخلفي، وتتميز جاغوار F-Pace بمحرك جبار بـ 8 أسطوانات بعزم 550 حصانا.
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