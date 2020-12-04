عروض سيارات هيونداي كريتا مستعمل موديلات حديثة في حراج هيونداي كريتا

تنوعت عروض سيارات هيونداي كريتا مستعمل هذا الشهر في المملكة، وتم عرض الكثير من سيارات كريتا مستعمل موديلات حديثة في حراج الرياض وجدة، وتواجدت بالفعل في عروض ديسمبر العديد من الموديلات الحديثة لسيارات هونداي كريتا، والتي تم عرضها للبيع بأسعار معقولة خلال الأيام القليلة السابقة، وتنوعت السيارات المعروضة للبيع ما بين الموديلات “من 2016 وحتى 2020″، وكذلك الفئات ” ستاندرد ، نصف فول، فول كامل”، وخلال تقريرنا الشهري عن أحدث عروض كريتا مستعمل سوف نقدم لكم ملخص يشمل كافة سيارات هيونداي كريتا المتاحة للبيع في حراج مدن المملكة.

عروض سيارات هيونداي كريتا مستعمل في السعودية

تضمنت آخر عروض أسعار سيارات هيونداى كريتا مستعمل في المملكة هذا الشهر العروض التالية:

سيارة هيونداي كريتا سيارة العائلة فبريكا بالكامل موديل 2017، وتتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 53.000 ريال سعودي لفئة ستاندر، 58.000 ريال سعودي للنصف فول، و64.000 للفول الكامل.

سيارة العائلة فبريكا بالكامل موديل 2017، وتتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 53.000 ريال سعودي لفئة ستاندر، 58.000 ريال سعودي للنصف فول، و64.000 للفول الكامل. هيونداي كريتا موديل 2018 تتوفر بفئات عديدة حسب الإضاءات والكشافات والحساسات الأمامية،، وهما ستاندر ونصف فول وفول كامل، مُحرك 123 حصان سيارة موفرة، عداد يصل إلى 195 ألف كم، والسعر يبدأ من 63.000 فئة ستاندر، مرورا بفئة النصف فول ويصل إلى 77.000 ريال لفئة الفول الكامل.

موديل 2018 تتوفر بفئات عديدة حسب الإضاءات والكشافات والحساسات الأمامية،، وهما ستاندر ونصف فول وفول كامل، مُحرك 123 حصان سيارة موفرة، عداد يصل إلى 195 ألف كم، والسعر يبدأ من 63.000 فئة ستاندر، مرورا بفئة النصف فول ويصل إلى 77.000 ريال لفئة الفول الكامل. كريتا 2016 نصف فول مستعمل نظيف جدا للبيع بسعر 31 ألف ريال، السيارة لونها أبيض ناقل حركة أوتوماتيكي عدادها 150 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض.

نصف فول مستعمل نظيف جدا للبيع بسعر 31 ألف ريال، السيارة لونها أبيض ناقل حركة أوتوماتيكي عدادها 150 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض. هيونداي كريتا 2019 مستعمل شبه جديد للبيع بسعر 52 ألف ريال، السيارة لونها أبيض بحالة ممتازة ذات محرك 1600 سي سي عدادها 24 ألف كم لونها أبيض مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

مستعمل شبه جديد للبيع بسعر 52 ألف ريال، السيارة لونها أبيض بحالة ممتازة ذات محرك 1600 سي سي عدادها 24 ألف كم لونها أبيض مع ناقل حركة أوتوماتيكي. هونداي كريتا 2017 فول كامل مستعمل للبيع بسعر 51 ألف ريال سعودي، السيارة لونها رمادي عدادها 100 ألف كم محرك 4 سلندر 1.6 لتر قير أوتوماتيكي مع شاشة كبيره تدعم كل من أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

فول كامل مستعمل للبيع بسعر 51 ألف ريال سعودي، السيارة لونها رمادي عدادها 100 ألف كم محرك 4 سلندر 1.6 لتر قير أوتوماتيكي مع شاشة كبيره تدعم كل من أندرويد أوتو وآبل كار بلاي. هيونداي كريتا 2017 مستعمل للبيع بسعر 46 ألف ريال، السيارة عدادها 29 ألف كم لونها فضي قوة محرك 123 حصان مع قير أوتوماتيك.

عروض كريتا للبيع أحدث الموديلات

تضمنت أيضا أحدث عروض سيارات هونداي كريتا هذا الشهر سيارة هونداي كريتا مستعمل موديل 2016، السيارة رياضية متعددة الاستخدام وتتواجد في حراج مدينة جدة لونها فضي وسعرها يبلغ 41 ألف ريال سعودي، عداد الكيلومترات يصل إلى 119 ألف كم وناقل الحركة أوتوماتيكي، وتوافرت أيضا للبيع سيارة هيونداي كريتا جديد موديل 2017 رياضية متعددة الاستخدام، السيارة تتواجد في معارض مدينة الرياض ناقل الحركة أوتوماتيكي لونها بني و يبلغ سعرها 63 ألف ريال سعودي.

وتم عرض سيارة هونداي كريتا جديد موديل 2018 للبيع بسعر 59 ألف ريال، السيارة تتواجد في معارض مدينة الدمام لونها أبيض قير أوتوماتيك، وسيارة هونداي كريتا مستعمل موديل 2020 تتواجد في حراج مدينة جدة للبيع سعر 65 ألف ريال سعودي، السيارة لونها رمادي عدادها 10 آلاف كم فقط، وأخيراً توافرت سيارة هيونداي كريتا 2020 شبه جديد، عداد الكيلومترات يصل إلى 500 كم فقط وتتواجد في مدينة جازان بسعر 65 ألف ريال سعودي ولونها أبيض.