أسعار سيارات فورد 2021 الجديدة جميع الأنواع والفئات من توكيلات الجزيرة

تعددت أنواع وفئات سيارات فورد 2021 الجديدة لتناسب جميع احتياجات العملاء، حيث يرغب البعض في امتلاك سيارة رياضية متعددة الاستخدام ويرغب البعض الأخر في سيارة عائلية، وهناك أيضا من يبحث عن سيارة اقتصادية موفرة للوقود، وأعلنت شركة فورد للسيارات عن كافة أنواع وفئات سيارات Ford آخر موديل وكذلك تم الكشف عن أسعارها، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم أسعار سيارات Ford موديل 2021 الجديدة والمُفضلة لدى كثير من عشاق السيارات، حيث نكشف عن كافة فئات وأنواع وأسعار فورد 2021 المعروضة للبيع مع ضمان وخدمة طريق لمدة خمس سنوات من توكيلات فورد الجزيرة.

أسعار سيارات فورد 2021 توكيلات الجزيرة

سيارة فورد تورس 2021 من توكيلات الجزيرة للسيارات محرك تربو سعته 2 لتر بقوة 240 حصان، يصل سعر السيارة فئة امبيانتي إلى 132.000 ريال سعودي، ويبلغ سعر فئة الترند بلس 143.000 ريال سعودي، وسعر فئة التيتانيوم 158.000 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر التيتانيوم بلس 164.000 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر فئة امبيانتي من Ford اسكورت 2021 ذات الخمس فئات 60.000 ريال سعودي، ويصل سعر امبيانتي بلس إلى 31 ألف ريال سعودي، سعر فئة الترند 66.000 ريال سعودي، وسعر فئة الترند بلس 67.000 ريال سعودي، وأخيرا بلغ سعر فئة التيتانيوم من فورد اسكورت 2021 حوالي 76.000 ريال سعودي.

سيارة فورد موستنج 2021 ذات الأربعة فئات تم عرض فئة بريميوم منها للبيع بسعر بلغ 206.000 ريال سعودي، وسعر فئة ال جي تي 206ألف ريال سعودي، وسعر جي تي بريميوم 244.000 ريال سعودي، وجي تي بريميوم بلغ سعرها 270 ألف ريال سعودي، بينما يبلغ سعر فئة امبيانتي دفع أمامي من Ford إدج 2021 ذات الأربعة فئات 125 ألف ريال سعودي، وسعر امبيانتي دفع كلي 135.000 ريال سعودي، وسعر فئة ترند دفع كلي 146 يصل إلى ريال سعودي، وفئة تيتانيوم بلغ سعرها 175 ألف ريال سعودي.

سيارة فورد إكسبلورر 2021 فئة ستاندر توكيلات الجزيرة بلغ سعرها 156.000 ريال سعودي، وبلغ سعر فئة إكس إل تي 165.000 ريال سعودي، وسعر فئة إكس إل تي جلد 183.000 ريال سعودي، وسعر فئة ليميتد 198.000 ريال سعودي، وفئة إس تي وصل سعرها إلى 224.000 ريال سعودي، وبالنسبة لسيارة فورد إف 150 موديل 2021 فئة إكس إل تي فقد بلغ سعرها 190 ألف ريال سعودي، ووصل سعر فئة إكس إل تي سبيشيال اديشن إلى 199.000 ريال سعودي، بينما وصل سعر Ford رابتور 1150 موديل 2021 فئة جلد سوبركرو إلى 295.000 ريال سعودي، وبلغ سعر فئة رابتور ريكارو سوبركرو 333 ألف ريال.

سعر Ford إكسبديشن ورينجر موديل 2021

بالنسبة لسيارات فورد اكسبديشن 2021 فئة إكس إل تي دفع خلفي فقد بلغ سعرها 179 ألف ريال تقريباً، بينما وصل سعر فئة إكس إل تي محرك دفع رباعي إلى 190 ألف ريال سعودي، ووصل سعر إكس إل تي دفع خلفي بانوراما إلى 191 ألف ريال سعودي، وسعر إكس إل تي دفع رباعي بانوراما 203 بلغ حوالي ريال سعودي، وسعر إكس إل تي دفع خلفي بانوراما شاص طويل 203 ألف ريال سعودي، وسعر إكس إل تي دفع رباعي بانوراما شاص طويل 214.000 ريال سعودي، فورد اكسبديشن 2021 فئة ليميتد بلغ سعرها 279.000 ريال سعودي، وفئة بلاتينيوم بلغ سعرها 308 ألف ريال سعودي.

أما سيارات Ford رينجر 2021 ذات الخمس فئات، فقد وصل سعر فئة ستاندر دفع خلفي بنزين إلى حوالي 90 ألف ريال سعودي، بينما بلغ سعر فئة إكس إل دفع خلفي بنزين 99 ألف ريال، ووصل سعر فئة إكس إل دفع خلفي ديزل إلى 82.000 ريال سعودي، وبلغ سعر إكس إل دفع رباعي ديزل 89 ألف ريال، وأخيرا بلغ سعر فورد رينجر 2021 فئة إكس إل تي دفع رباعي ديزل سعرها 137 ألف ريال.