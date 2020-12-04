جديد محدث اسعار سيارات سعودية مستعملة وجوالات أصحابها وأماكن البيع

يبحث الكثير من عشاق السيارات في المملكة عن اسعار السيارات المستعملة في السعودية لذلك يجمع لكم كتاب موقع (ثقفني) المتخصصين في أخبار السيارات في الخليج العربي عن آخر الأسعار وأماكن بيع السيارات المستعملة بل وجوالات أصحابها. وذلك لنكون حلقة الوصل التي تجمع ما بين البائعين لهذه السيارات والمشترين لها، ولكن لابد أن ننبه عليكم أن لا تدفعوا أي عربون أو أي أموال إلا بعد التأكد من السيارات وإمكانياتها وأسعارها بالكامل، ولابد من التأكد من أنها لا يرغب في أن يشتري السيارة أن يراجع جميع التفاصيل الخاصة بالسيارة.

اسعار سيارات سعودية مستعملة وجوالات أصحابها وأماكن البيع

1- للبيع لاعلي سعر كورلا 2011 قير عادى مفحوصه الاستماره مجدده نضيفه مشاء الله قير تمام المكينه مغيره البودي وكاله بس دقه خفيفه على الرفرف اليمين ومغير والمكيف يريد كمبروسر

على السعر، المكان الرياض، جوال ٠٥٣٣٧٣٤٩٤٤

2- للبيع سيارة كلايسلر موديل 2005 ، ماشيه 250 الف كيلومتر، استماره تم تجديدها من شهرين، مكينه شد بلد قير تمام، تامين جديد من اسبوع، كل شي بها وكاله، مغير مراتب srt مجدده من شهر المكيف يبيله فريون فقط 0501702998 رقم جوال انسامت 13000 ريال ونطلب من الله الزود. المكان الجوف. دومة الجندل.

3- كيا سيراتو ٢٠٢١ ما مشت ولا لحظة لسه البيع لظروف خاصة. الحد ٦٠ الف ريال سعودي. المكان جدة البواديجوال 0563128910.

4- للبيع رينو لوجان ٢٠١٣ الممشى ٩٤ ألف كيلومتر، جير اتوماتيك، زجاج كهرباء امامي خلفي عادي، مسجل بلوتوث، تحكم بالصوت من خلف الطاره ، مكيف ماشاء الله ثلج، جير وماكينه ممتاز جدا ، شاص ع الشرط، البودي نظيف ولا يخلو من بعض الخدوش، فحص واستماره وتأمين ساري، السوم وصل 11 الف ونطلب من الله الزود، السياره بصفه عامه نظيفه، المكان الرياض حي الرمال، التواصل عن طريق الواتساب: 0596117680.

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متابعة لجديد اسعار السيارات السعودية المستعملة وأرقام هواتف محمول أصحابها

1- ياريس اتوماتيك قزاز كهربا مرايات، موديل ٢٠١٦ ،بودي بعض الرشوش نظافه، محركات ومكيف وعضلات شرط، ممشى ١٢٣ الف ، المطلوب 22500، المكان جده ، جوال ٠٥٤٩٩٥١٥٥٢

2- سوناتا ٢٠٠٧ جير اوتومتيك، جير مكيف على الشرط نص فل رياضي مثبت سرعه، استماره تأمين فحص دوري كله جديد ساري، ٤ سلندر اقتصاديه في البنزين افحص وين ماتبغا البودى وكاله، المكان الرياض، الحد ١٢ الف ريال سعودي، جوال 0531491335.