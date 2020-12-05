جاكوار احدث سياراتها الكروس أوفر الإعلان عنها وعن مواصفاتها الجبارة

شركة جاكوار للسيارات، هي علامة تجارية تابعة لشركة جاكوار لاند روفر ومركزها في ويتلى، كوفنترى، أنجلترا وهى شركة متخصصة في صناعة السيارات وقد حدثت طفرة كبيرة في عالم السيارات المطورة والحديثة وقد اعلنت شركة جاكوار للسيارات منذ أيام عن احدث سياراتها F-pace، بمواصفات جبارة والتي تجعلها الأكثر تطور وفخامة على مستوى العالم فلنستعرض مواصفات السيارة تابعوا معي .

السيارة تتميز بمحرك قوي وجبار عزم 550 حصانا ب 8 أسطوانات، وقادرة أن تصل من 0 إلى 100 كم /ساعة في ثوان معدودة 3.6 ثانية، وتصل إلى سرعة جبارة 314 كم/ساعة مع ثبات على الطريق أنها حقا مذهلة .

تتميز سيارة جاكوار الجديدة كليا بالمعدل الجديد Special Vehicle Operations بهيكل بتصميم قوي ورياضي وجذاب، المحرك مجهز بفتحات هوائية مميزة، أما الواجهة بها شبكة عريضة تقوم بمساعدة لتبريد المحرك بسهولة وأيضا تقلل من مقاومة الهواء في السرعات العالية فوق 200 كم/ساعة

الجديدة كليا بالمعدل الجديد Special Vehicle Operations بهيكل بتصميم قوي ورياضي وجذاب، المحرك مجهز بفتحات هوائية مميزة، أما الواجهة بها شبكة عريضة تقوم بمساعدة لتبريد المحرك بسهولة وأيضا تقلل من مقاومة الهواء في السرعات العالية فوق 200 كم/ساعة تتميز سيارة جاكوار من الداخل بشاشتين واحدة أمام السائق تعمل كعداد رقمي للسرعة ومؤشر الوقود والإشعارات، و شاشة ذكية أخري عملاقة تعمل باللمس للتحكم في إمكانيات السيارة، أما مقاعد السيارة فهي مقاعد رياضية مكسوة من افضل أنواع وأفخم الجلود وتزينت واجهة السائق والمقعد الأمامي بعناصر من الخشب والجلد وألياف الكربون والكروم وهذه افضل أنواع الوجهات في عالم السيارات علي مستوى العالم

من الداخل بشاشتين واحدة أمام السائق تعمل كعداد رقمي للسرعة ومؤشر الوقود والإشعارات، و شاشة ذكية أخري عملاقة تعمل باللمس للتحكم في إمكانيات السيارة، أما مقاعد السيارة فهي مقاعد رياضية مكسوة من افضل أنواع وأفخم الجلود وتزينت واجهة السائق والمقعد الأمامي بعناصر من الخشب والجلد وألياف الكربون والكروم وهذه افضل أنواع الوجهات في عالم السيارات علي مستوى العالم تتميز ايضا سيارة جاكوار بدفع رباعي وأنظمة قيادة متعددة لتناسب جميع احتياجات أنواع الطرق، وبها كاميرات أمامية وخلفية مع حساسات مسافات أمامية وخلفية أيضا، وحساسات ضوئية للشبوره المائية والمطر، تتميز أيضا المركبة بحصولها على أفضل وأحدث أنظمة التكييف والمولتيميديا، ونظام كهربائي متكامل في ضبط درجة حرارة المقاعد وحركتها، وجهزت المركبة بنظام النقطة العمياء على المرايا عن طريق حساسات، ليس هذا كل شئ المركبة أيضا مذودة بنظام أمان كامل ومتطور وحديث لتفادى الحوادث على الطرقات .

بدفع رباعي وأنظمة قيادة متعددة لتناسب جميع احتياجات أنواع الطرق، وبها كاميرات أمامية وخلفية مع حساسات مسافات أمامية وخلفية أيضا، وحساسات ضوئية للشبوره المائية والمطر، تتميز أيضا المركبة بحصولها على أفضل وأحدث أنظمة التكييف والمولتيميديا، ونظام كهربائي متكامل في ضبط درجة حرارة المقاعد وحركتها، وجهزت المركبة بنظام النقطة العمياء على المرايا عن طريق حساسات، ليس هذا كل شئ المركبة أيضا مذودة بنظام أمان كامل ومتطور وحديث لتفادى الحوادث على الطرقات . لقد وصلنا لسعر المركبة ، وهو سعر مناسب جدا مقابل المواصفات الجبارة وهى 250.000 ريال سعودي

مواصفات سيارة جاكوار

لقد وصلنا لنهاية المقال الذي استعرضنا فيه مواصفات سيارة جاكوار f-pace المطورة والحديثة كليا من الداخل والخارج بنظام أمان متكامل .