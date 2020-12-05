مواصفات السيارة جينيسيس 2021 GV80أول سيارة SUV متعددة الاستخدامات

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عبد الرحمن الحاج السبت,05 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 16:11
نستعرض اليوم مواصفات السيارة جينيسيس 2021 GV80، أول سيارة SUV متعددة الاستخدامات، سيارة جينيسيس GV80 2021 سيارة SUV فاخرة، وهي أول دخول للشركة في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.
جينيسيس تقدم أول سيارة SUV متعددة الاستخدامات
جاءت السيارة جينيسيس 2021 GV80لتتنافس بقوة مع سيارات SUV الفاخرة التي تقدمها أعرض شركات السيارات حول العالم، مثل بي إم دبليو، ومرسيدس وغيرها من شركات السيارات الفارهة، ويتم تشغيل جينيسيس GV80 2021 بواسطة محرك قياسي رباعي الأسطوانات بـ شاحن توربيني أو محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي التيربو، وسيكون الدفع الخلفي قياسي، والدفع الرباعي اختياري.
مواصفات السيارة جينيسيس 2021 GV80
تتبع جينيسيس جي في 80 لغة تصميم مميزة للغاية، وتبدو الشبكة الواقية الفريدة أكبر في مظهر سيارات الدفع الرباعي، ويختلف تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وتأتي بجنوط معدنية مقاس 19 أو 20 أو 22 بوصة، كما يضفي سبويلر السقف المدمج لمسة رياضية على السيارة، وتضمنت مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مصابيح لشعار جينيسيس
محرك جينسس GV80 2021
يتم تقديم جينيسيس GV80 2021 بخيارين من المحركات، الأول محرك صغير 2.5 لتر مزود بـ شاحن توربيني بقوة 300 حصان، أما الثاني فهو محرك V6 سعة 3.5 لتر ثنائي التيربو أكثر قوة بـ 375 حصان، ويقترنان بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.
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