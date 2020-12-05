مواصفات وأسعار سيارات شانجان 2021 في السعودية

تتوفر سيارات شانجان موديل 2021 في السعودية – وهي إحدى العلامات التجارية الصينية – والتي أعلنت شركة “المجدوعي” عن توفر السيارة لدى فروع البيع الخاصة بها، والتي صدر منها 4 موديلات مختلفة لكل منها عدد من الفئات، وهي: ايدو، ALSVIN، سي إس 35 بلس، سي إس 95، وفي هذا المقال نتعرف على مواصفات عامة عن محرك كل فئة من هذه الموديلات وأسعارها في السوق السعودية.

شانجان

تعتبر شانجان واحدة من أكثر السيارات التي يبحث عنها المواطنون السعوديون، وهي شركة تمتلكها الحكومة الصينية. والتي تعمل على بعض المشروعات مع شركة فورد الأمريكية، إذ يطوران ويصنعان معا بعض السيارات.

شانجان ايدو

تتوفر سيارة شانجان ايدو 2021 من خلال 3 فئات، وأسعارهم كالتالي:

ايدو تريند 2021: وسعرها 47 ألفا و400 ريال.

ايدو سمارت 2021: وسعرها 50 ألفا و400 ريال.

ايدو لميتد 2021: وسعرها 58 ألفا و400 ريال.

وتتسم الفئات الثلاث من السيارة بأن محركها يأتي بسعة 1.6 لتر بقوة 126 حصانا. وتستهلك لتر بنزين لكل 15.9 كيلو متر.

شانجان cs95

تتوفر سيارة شانجان cs95 2021 من خلال 3 فئات، وأسعارهم كالتالي:

cs95 كلاسيك 2021: وسعرها 90 ألفا و900 ريال.

cs95 بلاتينيوم 2021: وسعرها 98 ألفا و900 ريال.

cs95 رويال 2021: وسعرها 108 آلاف و900 ريال.

وتتسم الفئات الثلاث من السيارة بأن محركها يأتي بسعة 2 لتر بقوة 233 حصانا. وتستهلك لتر بنزين لكل 12.6 كيلو متر.

شانجان السفن

تتوفر سيارة شانجان السفن 2021 من خلال فئتين، وأسعارهما كالتالي:

السفن BASIC 2021: وسعرها 32 ألفا و900 ريال.

السفن FULL 2021: وسعرها 36 ألفا و900 ريال.

وتتسم هاتان الفئتان من السيارة بأن محركهما يأتي بسعة 1.5 لتر بقوة 105 أحصنة. وتستهلك لتر بنزين لكل 14.4 كيلو متر.

شانجان سي إس 35 بلس

تتوفر سيارة شانجان سي إس 35 بلس 2021 من خلال 3 فئات، وأسعارهم كالتالي:

سي إس 35 بلس تريند 2021: وسعرها 53 ألفا و600 ريال.

سي إس 35 بلس سمارت 2021: وسعرها 57 ألفا و600 ريال.

سي إس 35 بلس لميتد 2021: وسعرها 62 ألفا ز600 ريال.

وتتسم الفئات الثلاث من السيارة بأن محركها يأتي بسعة 1.4 لتر بقوة 156 حصانا. وتستهلك لتر بنزين لكل 15.9 كيلو متر.

والجدير بالذكر أن الأسعار المعروضة في هذا المقال، هي المقدمة من قبل “المجدوعي”، وربما تخضع للمراجعة من وقت لآخر ويتم تغييرها حسب السوق ومتطلباته.