سعر هيونداي إلنترا 2021 في السعودية ومواصفاتها وعيوب ومميزات السيارة

سعر هيونداي إلنترا 2021 في السعودية ،تعتبر سيارة Hyundai Elantra من أفخم السيارات الموجودة بالأسواق العالمية والتي كان يطلق عليها أفانتي في كوريا الجنوبية، و لانترا في أستراليا ومعظم الأسواق الأوروبية، حيث بدأ صنع سيارة هيونداي ألنترا في بدايات عام 1990م، وتعد إلنترا هي واحدة من أفضل السيارات العالمية التي تحافظ على أستهلاك أقل قدر من الوقود، وأتسمت أيضاً بأنها من أفضل السيارات الملائمة في الحجم حيث تلائم جميع الأذواق وتناسب العائلات، إلنترا تعد من السيارات جديرة الجودة والتصميم والمحافظة على البيئة، سنناقش سعر هيونداي إلنترا 2021 في السعودية وأهم المواصفات التي تحملها السيارة.

محرك السيارة من أربع إسطوانات بقوة 127 حصان. سعة المحرك 1600 سي سي. ناقل حركي سداسي السرعة أتوماتيك. بها نظام منع إدارة المحرك للحماية من السرقة. كاميرا خلفية لوضوح الرؤية. مصابيح خلفية للضباب. مرايات كهربائية. مكيف هواء. تحتوي من الداخل على شاشة لعرض المعلومات 3.5 بوصة. يو إس بي للشحن. خيارات لتعديل المقعد الخاص بالسواقة 6 إتجاهات. يوجد نظام صوتي بشاشة قياسها 7 بوصة تعمل باللمس. 4 مكبر صوت. مداخل AUX و USB. فتحه سقف. عزم السيارة 155 نيوتن متر. عجلات السيارة رياضية 16 بوصة.

مواصفات هيونداي إلنتراسعر هيونداي إلنترا 2021 في السعودية

يتراوح سعر سيارات هيونداي إلنترا 2021 في السعودية على حسب الفئة والمواصفات التي تمتلكها السيارة من 62.000 ريال وإالى 71.000 ريال، ويبلغ سعر المتوسط منها على 67.900 ريال.

نقدم لكم جميع السيارات بجميع فئاتها وأسعارها عبر موقع ثقفني وهذا ما نختاره لكم: سعر تويوتا كورولا الجديدة وسعر نيسان صني في السعودية.

مميزات سيارة هيونداي إلنترا

تصميم السيارة ممتاز من حيث فئتها السعرية.

تعتبر السيارة من أكثر السيارات التي تهتم بنظم الأمان والحماية.

السيارة مزودة بسبعة من الوسائد الهوائية وهذا العدد ليس متاحاً ألا في سيارات إلنترا فقط.

الشنطة الخلفية للسيارة تصل مساحتها إلى 407 لتر.

حجم السيارة بالداخل ممتاز والصالون مريح.

توفر إلنترا في إستهلاك البنزين .

قدرة السيارة في عزل الضوضاء الخارجية حتى لا تصل للداخل.

ثبات يصل إلى 160 سرعة.

السيارة مرتفعة عن الأرض وهذا ما يميز إلنترا.

تكييف السيارة جيد جدا ويوزع الهواء بشكل ممتاز بداخلها.

يعد تابلوه السيارة من أجود التابلوهات وأفخمها.

عيوب هيونداي إلنترا