سيارات تويوتا لاندكروزر وكيا مستعمل للبيع بأسعار تبدأ من 16 ألف ريال

آخر عروض سيارات تويوتا لاندكروزر وسيارات كيا بأنواعها للبيع مستعمل في المملكة وبحالة ممتازة، سنتناول اليوم تفصيليا مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة المتاحة للبيع بأسعار ممتازة، وفي تقريرنا اليوم نقدم لكم ملخص بسيط يوضح الحالة العامة للسيارة وسعرها ومكان تواجدها، حيث توافرت في عروض هذا الأسبوع للسيارات المستعملة عدد من سيارات تويوتا لاندكروزر بأسعار جيدة وموديلات حديثة، بالاضافة إلى مجموعة متنوعة من سيارات كيا للبيع مستعمل أيضا بأسعار معقولة.

سيارات مستعملة جميع الموديلات بأسعار ممتازة

تعد سيارات ماركة كيا هي أكثر أنواع السيارات التي تم عرضها للبيع هذا الأسبوع وبأسعار معقولة، وجاءت قائمة سيارات كيا مستعمل المعروضة للبيع كالتالي:

سيارة كيا كارنفال موديل 2009 مستعمل للبيع بسعر 16.000 ريال سعودي، عداد الكيلومترات 160 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أزرق وتتواجد في حراج الرياض.

سيارة كيا ريو موديل 2017 مستعمل للبيع بسعر 25 ألف ريال، عداد الكيلومترات 107 ألف كم قير أوتوماتيك فضية اللون وتتواجد في مكة.

سيارة كيا كادينزا موديل 2019 مستعمل للبيع بسعر 95 ألف ريال، عداد الكيلومترات 46 ألف كم قير أوتوماتيك بنية اللون وتتواجد في الرياض.

سيارة كيا سيراتو فضي موديل 2011 مستعمل للبيع بسعر 18 ألف ريال، عداد الكيلومترات 270 ألف كم قير أوتوماتيك لونها رمادي وتتواجد في الشرقية

سيارة كيا اوبتيما موديل 2016 مستعمل للبيع بسعر 35 ألف ريال، عداد الكيلومترات 169 ألف كم ناقل حركة أوتوماتيك بيضاء اللون وتتواجد في الرياض.

سيارة بيكانتو موديل 2018 نص فل مستعمل للبيع بسعر 28 ألف ريال، عداد الكيلومترات 32 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أبيض وتتواجد في الرياض.

سيارات تويوتا لاندكروزر مستعمل للبيع

في عروض تويوتا قسم المستعمل لسيارات لاندكروزر تواجدت للبيع سيارة تويوتا لاندكروزر في اكس ار موديل 2015، عداد الكيلومترات 58 ألف كم ناقل حركة أوتوماتيك لونها أسود تتواجد في حراج الرياض بسعر 180 ألف ريال، وتوافرت سيارة تويوتا لاندكروزر جي موديل 2015 مستعمل للبيع بسعر 128 ألف ريال، عداد الكيلومترات 146 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أبيض وتتواجد في حراج الرياض، وتم عرض لاندكروزر 2015 8 سلندر سعودي مستعمل للبيع بسعر 155 ألف ريال، عداد الكيلومترات 153 ألف كم قير أوتوماتيك لونها أبيض وتتواجد في حراج مدينة جدة.

لاندكروزر VXR1 موديل 2018 لونها أبيض ماكينة 6 سلندر وقير أوتوماتيك عدادها 53 ألف كم فقط، متاحة للبيع في حراج الرياض بسعر 185 ألف ريال، وتواجدت أيضا سيارة تويوتا لاندكروزر VXR1 موديل 2018 لونها أبيض عدادها 74 ألف كم فقط، متاحة للبيع في حراج الرياض بسعر 226 ألف ريال، وبالنسبة للسيارات الجديدة تم عرض سيارة تويوتا لاندكروزر GXR2 موديل 2019 للبيع ، السيارة جديدة عداد الكيلومترات صفر مع ناقل حركة أوتوماتيك لونها أبيض لؤلؤي، تتواجد في معارض مدينة الرياض بسعر 252 ألف ريال.