أودي تعلن عن نسخة SUV Q3 المميزة موديل 2021

عبد الرحمن الحاج الأحد,06 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 17:24
أودي الألمانية أعلنت مؤخرا عن النسخة الأحدث من سيارةQ3 2021 المميزة، وهي من فئات SUV متوسطة الحجم، ووفقا لما أعلنته الشركة الألمانية، سيتوفر من الطراز 4 فئات بتكلفة مختلفة.
أودي تكشف عن سيارةQ3 2021
وأقل فئة من سيارةQ3 2021 دوت الخليج سيارة Premium 40 والتي تأتي بسعر 35 ألف دولار تقريبا، فيما أعلى فئة Premium Plus 45 سيقارب سعرها 41 ألف دولار، نسخة 2021 من طراز Q3تحظى بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.8 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بنظام معلوماتي من تصميم ماركة أودي، وتتوفر بالفئات المتقدمة من الطراز شاشة معلومات بقياس يصل لـ 10.1 بوصة، مع توفر نظام صوتي مكون من 15 سماعة مكبرة.
محرك سيارةQ3 2021
سيارةQ3 2021 ستأتي بمحرك توربيني 4 أسطوانات، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع توفره بنظام دفع خلفي، وستزود أودي السيارة بأنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، مثل المكابح ذاتية التفعيل، والحفاظ على المسار، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة.
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