مازدا cx-30 سيارة جديدة كليا متطورة وجذابة

منذ أيام قليلة أزاحت شركة مازدا لصناعة السيارات الستار عن سيارتها cx-30 الجديدة كليا المتطورة والجذابة شركة مازدا المعروفة والرائدة في صناعة السيارات وهى شركة يابانية مركزها في هيروشيما ، اليابان ، صنعت هذه الشركة في عام 2007 ، 1.2 مليون سيارة في مصانعها في اليابان ، وحلت في المرتبة 15 على مستوى العالم في عام 2011 كأكثر الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم ، اليوم سوف نتعرف على مواصفات السيارة المتطورة والجذابة مازدا cx-30 فتابعوا معى . مازدا cx-30 مواصفاتها ومميزاتها تتمتع السيارة بمحرك 4 أسطوانات سعة 2500 سى سى ومحركات skyactiv تعمل بالبنزين بقوة 186 حصان ، مع ناقل حركة أتوماتيكى به 6 سرعات بإمكانية تسارع من 0 إلى 100 في 9 ثوان تقريبا ، التسارع بطئ بعض إلى حد ما ولكن ناقل الحركة الأتوماتيكى ينفذ عمليات النقل بسرعة لتحقيق اقصي استفادة من المحرك . مازدا cx-30 تأتى بشكل أنسيابي وأنيق ، حيث يأتي طول هيكل المركبة 4 أمتار ، وارتفاعها عن الأرض يبلغ 185 ملم وهذا يساعدها ويؤهلها أن تسير على طرق غير مرصوفة

تأتى بشكل أنسيابي وأنيق ، حيث يأتي طول هيكل المركبة 4 أمتار ، وارتفاعها عن الأرض يبلغ 185 ملم وهذا يساعدها ويؤهلها أن تسير على طرق غير مرصوفة تأتى سيارة مازدا بنظام دفع أمامي وخلفي ( نظام دفع رباعي ) ونظام متطور وأمن يمنحها الثبات على الطرق في السرعات العالية ، ونظام أيضا موفر للوقود أثناء التوقف في الأماكن المزدحمة مثل إشارات المرور ، إضافة إلي نظام كهربائي لتدفئة الزجاج والمقاعد والمرايات الجانبية ، وأنظمة قيادة مختلفة أخرى تجعلها سلسا على جميع الطرق .

بنظام دفع أمامي وخلفي ( نظام دفع رباعي ) ونظام متطور وأمن يمنحها الثبات على الطرق في السرعات العالية ، ونظام أيضا موفر للوقود أثناء التوقف في الأماكن المزدحمة مثل إشارات المرور ، إضافة إلي نظام كهربائي لتدفئة الزجاج والمقاعد والمرايات الجانبية ، وأنظمة قيادة مختلفة أخرى تجعلها سلسا على جميع الطرق . المركبة تأتى بواجهة قيادة جديدة كليا بحواف حادة ومميزة، بها شاشة جديدة ومتطورة في المنتصف بمقاس 8.8 بوصة ويمكن إدخالها داخل الواجهة، مع تصميم رائع للواجهة مكسو بالجلد الناعم مع عناصر داخلية مثل الخشب والجلد والكروم، ما يعطيها طابع الفخامة والتطور . سيارة cx-30 تأتى بنظام أمان كامل وتضم التحذير الأمامي من الأصطدام ، وفرامل اتوماتيكية منخفضة السرعة وكشف المشاة ، مع حساسات ومستشعرات المطر، ومصابيح عالية الإشعاع وكاميرات خلفية وأمامية ، والميزة الأفضل على الإطلاق مراقبة النقطة العمياء، جهزت المركبة ب 7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء أي حادث مروري وهو عدد كبير من الوسائد لزيادة الأمان والحماية الكلية .

تأتى بنظام أمان كامل وتضم التحذير الأمامي من الأصطدام ، وفرامل اتوماتيكية منخفضة السرعة وكشف المشاة ، مع حساسات ومستشعرات المطر، ومصابيح عالية الإشعاع وكاميرات خلفية وأمامية ، والميزة الأفضل على الإطلاق مراقبة النقطة العمياء، جهزت المركبة ب 7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء أي حادث مروري وهو عدد كبير من الوسائد لزيادة الأمان والحماية الكلية . وقد تبلغ سعر سيارة cx-30 فى المملكة العربية السعودية 99.000 ريال سعودي وهو سعر زهيد مقابل جودة وأمان ورفاهية. مازدا cx-30 مواصفاتها ومميزاتها لقد انتهينا من استعراض مواصفات سيارة مازدا cx-30 الجديدة المتطورة والجذابة والأمنة كليا .

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