سعر مازدا 6 2020 في السعودية والمواصفات الكاملة ومميزات وعيوب السيارة

سعر مازدا 6 2020 في السعودية ،شركة MAZDA هي شركة يابانية تأسست عام 1920 على يد جوجيرو ماتسودا ومقرها بمدينة هيروشيما، وأصبحت شركة مازدا من أقوى الشركات المصنعة للسيارات في عام 2011 إلا أن أصبحت في المرتبة الـ 15 بقائمة أفضل الشركات مبيعاً في العالم حيث تم تصنيع وبيع أكثر من مليون سيارة في حلول عام 2007، سنعرف سعر مازدا 6 في السعودية وسنعرف أهم مواصفتها مع مميزات وعيوب السيارة.

تاريخ إنتاج السيارة 2020. 4 سلندر. محرك السيارة 150CC . سعة خزان الوقود 62 لتر. الناقل الحركي أتوماتيك. عدد المقاعد 5. عدد النقلات 6. طول السيارة 4850 ملم. عرض السيارة 1840 ملم. أرتفاع السيارة 1450 ملم. قاعدة العجلات 2830 ملم. إرتفاع السيارة عن الأرض 180 ملم. وزن السيارة 2103 كجم. بها 7 أكياس هوائية للحماية من الأصطدام. يوجد بها شاشة عرض. ضوء عند تشغيل الفرامل. مايات السيارة تعمل بالكهراء. توجد فتحات تهوية مصممة بشكل عصري وجذاب.

مواصفات MAZDA 6 2020سعر مازدا 6 2020 في السعودية

سعر سيارة مازدا 6 بالسعودية في عام 2020 تتراوح أسعارها ما بين الـ 67 ألف ريال إلى 100 ألف ريال سعودي على حسب كل فئة ومواصفاتها الخاصة.

يمكنكم متابعة كافة أخبار السيارات وأهم المواصفات وأسعار ومواصفات أحدث السيارت من خلال موقع ثقفني وهذا من أختيار فريق إعداد ثقفني : سعر هيونداي إلنترا 2021 و سعر نيسان صني في السعودية.

مميزات MAZDA 6

السيارة سريعة للغاية حيث تبلغ سرعتها 220 كيلو متر في الساعة.

عزم السيارة قوي يصل إلى 420 نيوتن في 6000 دورة.

المحرك الداخلي للسيارة بع 6 سرعات.

تتحمل السيارة عدد 6 أشخاص.

المقصورة الداخليه للسيارة فخمة وأنيقة ومصنوعة من الجلد الناعم.

فرامل السيارة Abs لثبات السيارة بشكل أفضل.

توجد بالسيارة مصابيح LED ذات جودة عالية وتعمل في الضباب بشكل جيد.

الشنطة الخلفية للسيارة عمقها 44 لتر.

من أجل الحفاظ على أمان وحماية السائق تم تزويد السيارة بـ 2 إير باج.

توجد بالسيارة شبكة فولاذية من الأمام لحمايتها.

المرآة الجانبية للسيارة مزودة بالإضاءة .

تارة السيارة يمكنها التحكم في الصوت والبلوتوث والأندرويد علاوة على تصميمها الأنسيابي الأنيق.

كونسول السيارة الداخلي به وحدة ملاحة وبلوتوث ويو إس بي ويمكنه التحكم بجميع الأجهزة داخل السيارة.

عيوب MAZDA 6