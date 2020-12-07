مرسيدس تكشف مواصفات e class كوبيه كابورليه

عبد الرحمن الحاج الاثنين,07 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 16:58
كشفت مرسيدس الالمانية رائدة صناعة السيارات الفاخرة، عن سيارتها e class كوبيه كابورليه موديل 2021، والتي جاءت بتحديثات طالت التصميم والتقنيات والمحرك، وحصلت من الخارج على شبك أمامي جديد وبعض التغييرات للمصابيح مع جنوط جديدة.
مرسيدس e class الجديدة
مرسيدس e class كوبيه كابورليه حصلت على أنظمة MBUX الأحدث للمعلومات الترفيهية قياس 10.25 و12.3 إنش، مع مقود ثوري جديد كليا، بمستشعرات خاصة لمعرفة ما إذا كان السائق أبعد يديه عن المقود وتنبيهه أو التدخل للتحكم في التوجيه.
محرك مرسيدس e class كوبيه كابورليه
وتعمل السيارة بمحرك 6 سلندر سعة 6000 سي سي مع نظام هجين بقوة 360 حصان، مع ازدياد القوة بـ 21 حصان بشكل مؤقت بفضل نظام الـ Boost الكهربائي للسيارة، ودفع خلفي أو رباعي عن طريق فتيس أوتوماتيك 9 سرعات، محرك مرسيدس e class كوبيه كابورليه نسخة AMG سيكون 6 سلندر بقوة 429 حصان.
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