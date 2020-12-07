عروض أسعار سيارات فورد بالسعودية وتخفيضات هائلة حتى نهاية ديسمبر 2020م

أعلن وكيل شركة فورد بالمملكة العربية السعودية عن تخفيضات كبيرة على عروض أسعار سيارات فورد الأمريكية، وكان شعار هذه التخفيضات الهائلة هو ( عروض فورد الكبيرة)، والتي سوف تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020م، وقال وكيل فورد بالمملكة العربية السعودية، أن هناك العديد من السيارات ماركة 2020م وماركة 2021 دخلت هذه العروض، وأن هذه السيارات يتم سحبها بدون دفعة أولى، وأن هذه السيارات الجديدة تشمل ضمان خمسة أعوام، أو السير 100 ألف كم أيهما يأتي أولاً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسعار سيارات فورد بالمملكة السعودية.

عروض أسعار سيارات فورد توروس 2021م

يتم الحصول على عرض فورد تورس موديل 2021م، بدون الحصول على دفعة أولى، والقسط الشهري يبدأ من 1856 ريال سعودي لموديل أمبيانتي، وهذا السعر شامل الضريبة، ومدة ضمان تصل إلى خمس سنوات، أو السير 100 ألف كيلو، والصيانة المجانية لمدة 3 سنوات، أو السير مسافة 60 ألف كيلو، وتقدم شركة فورد 5 سنوات مساعدة على الطريق، أما الدفع الفوري فيبدأ من 102.100 ريال سعودي لموديل 2020م، وهذا السعر شامل الضريبة.

عروض فورد إكسبيديشن 2020

عروض أسعار سيارات فورد إكسبيديشن 2020 بدون دفعة أولى، وقيمة القسط الشهري يبدأ من 2420 ريال سعودي، ويشمل هذا السعر قيمة الضريبة، وصيانة لمدة ثلاثة سنوات مجانية، أو السير على الطريق مسافة تصل إلى 60 ألف كيلو متر، وفترة ضمان تصل إلى 60 شهراً، أو السير لمسافة 100 ألف كيلو متر أيهما يأتي أولاً، ومساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، والدفع الكاش يبدأ من مبلغ 149.900 ألف ريال سعودي.

عروض أسعار سيارات فورد إكسبلورر 2020م

تبدأ عروض هذا النوع من سيارات فورد لموديل 2020م بدون مقدم الدفعة الأولى، والقسط الشهري يبدأ من 2212 ريال سعودي، وهذا السعر شامل الضريبة، ومدة ضمان تصل إلى 5 أعوام، أو السير على الطريق مسافة 100 ألف كيلو متر، وصيانة تصل إلى 3 سنوات أو السير مسافة 60 ألف كيلو متر أيهما يأتي أولاً، ومساعدة على الطريق تصل إلى خمس أعوام، وهناك عروض أخرى على موديلات إكسبلورر ليمتيد، وإكسبلورر XLT.

عروض سيارات فورد رينجر 2020م

عروض فورد رينجر 2*4 لموديل 2020 ديزل، تبدأ بأسعار خاص جداً 69.500 ريال سعودي، وهذا السعر غير شامل الضريبة.

عروض فورد إدج 2020م

تبدأ عروض سيارات فورد إدج 2020م بدون تقديم دفعة أولى، ويبدأ القسط الشهري لهذه السيارات من 1837 ريال سعودي، ويشمل هذا السعر الضريبة، ومدة ضمان هذه السيارات خمس سنوات، أو السير على الطريق مسافة 100 ألف كيلو متر، ومساعدة على الطريق لمدة خمس أعوام.