اسعار سيارات مستعملة السعودية وجوالات البائعين وأماكنهم

يستعرض موقع ثقفني مجموعة من اسعار سيارات مستعملة معروضة للبيع في المملكة العربية السعودية والجوالات الخاصة بأصحابها البائعين وأماكن البيع. ونود أن نخبركم ألا تدفعوا أي عربون مقدمًا أو أي شيء آخر إلا بعد فحص السيارة بصورة كاملة، ومعرفة شروط البيع الخاصة بها.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية والجوالات الخاصة بالبائعين وأماكنهم

1- كرفان موتر هوم اعلى فئه امريكى الموتر هوم موديل 2014 الكرفان جديد لم يستخدم كارافان أوتوماتيك -الوقود: بنزين – (اصفار ) سعودى

المكان الجبيل رقم الجوال 0555141670 السعر :400000 قابل للتفاوض المعقول بطاقه جمركيه.

2- اكسنت موديل 2017 جير اوتوماتيك، ممشي ٩٣ الف كيلومتر، رش خفيف رفرف يسار، جير ماكينة مكيف علي الشرط، الحد ٢٤ الف ريال سعودي، المكان الرياض، جوال ٠٥٦٩٢٢٧٨٥٨.

3- للبيع تويوتا يارس ٢٠٠٩، فحص وستماره جديد، جير عادي، جير ماكينه ماشاءالله، البيع لاعلى سعر، المكان الشرقية الدمام، للاستفسار ٠٥٦١٥٥٧٢٥٥او٠٥٩١٩٧٣٣١٥

4- مرسيدس الفئه S موديل ٢٠١٦ ماشي ١١٠ الف بدي وكاله مكينه على الشرط المواصفات: ١- كاميرا خلفية. ٢-واحد ازرار. ٣- ٧ الوان LED الداخليه. ٤-خرائط محدثه ٢٠٢٠. ٥- تحكم باللمس (ماوس). ٦-دعم تصفح النت. وكثير من المواصفات. الموقع الدمام. السعر ٢١٥ الف قابل للتفاوض للجاد. التواصل واتساب فقط: 0536119275.

5- سياره فولكس واجن جيتا ٢٠١٤ قير اوتوماتيك. وقود بنزين. العداد ١١٤ كم. السيارة سيدان نظيفه و خاليه من الخدوش و الرش. جير ماكينة مكيف علي الشرط. مطلوب 22ألف كيلومتر، والمكان ينبع. الجوال: 0543910859

1- سياره بليزر موديل ٢٠٠٨. ممشي ٣٣٦٣٤٨ كم. دبل. حساس الحراره بيعلق احيانا. كل شئ موضح بالصور الفحص باقي فيه شهرين تقريبا. والاستمارة باقي فيها سنتين. جير ماكينة مكيف علي الشرط البودي فيه بعض الرشات. المطلوب ٩٥٠٠ ريال سعودي. المكان الرياض

واتس 0583001737.

2- دايهاتسو موديل ٢٠١٠ السياره ماشي 141الف كيلومتر، مالك ثاني كل شي فيها شد بلدها تغير قماشات بس البودي وكاله في دقه خفيفه ع الباب اليمين جير مكينه علي الشرط يفحص وين مايبي. البيع لاعلى سعر، المكان المدينه المنورة جوال 0509196872 .

3- مازدا 3 موديل ٢٠١٥ جير اوتوماتيك. 1600 موفرة فى البنزين. ممشى ١١٠ الف كيلومتر، فحص جديد بتاريخ ٧.١٠.٢٠٢٠ ، بطارية جديدة بتاريخ ١.١٠.٢٠٢٠ كاوتش جديد، ماكينة و جير ومكيف على الشرط، بدون بوية، بها خبطة بالباب اليسار و تم اصلاحها، استمارة سارية

مطلوب ٢٦٠٠٠ ، المكان الرياض، رقم التواصل 0567307868.

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4- جيب لاندكروزر 2009 ، 6 سرندل فل كامل، ممشى 270الف قابل لزيادة، البودي جاه قلبة نفود محركات وشاصيه شرط، جير ماكينة مكيف علي الشرط مجدد مفحوص، الموتر مسيوم قبل اقل من شهر 47الف من شايف والبيع قريب، للتواصل 0508500847، خميس مشيط.

5- للبيع سيارة أكورد ٢٠٠٧ ، مغير مكينة الاستمارة منتهية من شهرين والفحص ساري جير ومكينة عالشرط البودى وكاله مافى رش، المكان في الرياض، ١٢ الف ريال سعودي، التواصل فقط واتس اب، 0541452780