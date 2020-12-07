عروض جيلي كول راي 2020 من توكيل عبد اللطيف جميل

اعلن عبد اللطيف جميل عن عروض شهر ديسمبر علي سياره جيلي كول راي 2020 والذي اعلن أيضا عن مواصفات سياره جيلي كول راي 2020 أيضا والتي تعتبر سياره رياضيه متعدده الاستخدام والتي تتميز دفع العجلات الأمامي بحجم محرك 1.50 لتر ويحتوي أيضا المحرك علي 3 أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 177 حصان ويتميز ناقل الحركة في السيارة 6 سرعات مختلفه بوقود بنزين، ومن الجدير بالذكر أيضا أن سياره جيلي كول راي 2020 تتميز بمعدل استهلاك للوقود 17.80 كيلومتر وتعد السيارة متطوره من ناحيه الترفيه والتكنولوجيا. مواصفات جيلي كول راي مواصفات جيلي كول راي اعلن توكيل عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره جيلي كول راي 2020 والتي سوف نلخصها لكم في الأتي: السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

السيارة تتميز بدفع أمامي.

محرك بنزين بقوه 177 حصان.

السعه اللترية للمحرك 1.50 لتر.

السيارة تدعم حساسات خلفيه.

محرك السيارة يحتوي علي ثلاث أسطوانات.

محرك السيارة أوتوماتيكي 6 سرعات.

جيلي كول راي gs تحتوي علي 2 وسائد هوائيه أما كول راي gl تحتوي علي اربع وسائد هوائيه.

السيارة تدعم كاميرا خلفيه مدمجه.

مصابيح السيارة تتميز بإضاءة هالوجين. مميزات جيلي كول راي مميزات جيلي كول راي تحتوي سياره جيلي كول راي علي بعض المميزات والتي من أهمها: نظام تثبيت سرعه ذكي.

السيارة تفتح بالري موت وزر تشغيل للمحرك.

تتميز السيارة بأقفال ألية للأبواب.

جميع نوافذ السيارة جميعها كهربائيه.

تحكم من مقود السيارة.

مكيف السيارة أوتوماتيكي.

اتصال usb ومشغل cd ومدخل aux وبلوتوث بنظام أمان.

معرفه ضغط الهواء في الإطارات.

فرامل مانعه للانزلاق وتقنيه دعم المكابح.

تتميز جيلي كول راي gl بمقاعد جلد أما جيلي كول راي gs بمقاعد مخمل.

سياره جيلي كول راي gl بشكل بانوراما. عروض جيلي كول راي 2020 من عبد اللطيف جميل اعلن عبد اللطيف جميل عن عروضه لسياره جيلي كول راي 2020 علي دفعات شهريه ومعدل نسبه سنوي قابل للتغير ولكن في حاله السجل ألأتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتامين والذي اعلن أيضا عن ميعاد بداية العروض من 11 نوفمبر 2020 إلي 31 ديسمبر 2020 واعلن أيضا عن عروض تقسيط السيارة وهي كالاتي: جيلي كول راي 2020 basic بقسط شهري 1368 ريال سعودي ودفعه أولي صفر ريال ومده علي 60 شهر.

بقسط شهري 1368 ريال سعودي ودفعه أولي صفر ريال ومده علي 60 شهر. جيلي كول راي 2020 luxury بقسط شهري 1651 ريال سعودي ودفعه أولي صفر ريال ومده علي 60 شهر.

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