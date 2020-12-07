أرخص أسعار سيارات كيا مستعمل للبيع في السعودية حالة ممتازة موديلات كيا حديثة

أرخص أسعار سيارات كيا مستعمل للبيع في السعودية، نتناول اليوم سيارات كيا مستعمل بحالة ممتازة متعددة الأنواع، موديلات حديثة تبدأ من 2014 وصولاً إلى 2020 وبأسعار رخيصة ومقبولة إلى حد كبير، وهي تُعد من أكثر أنواع المُفضلة والمنتشرة لدى الجميع، وسوف نعرض عليكم من خلال موقع ثقفني آخر تحديث حول أسعار سيارات كيا جميع الموديلات، مع اختلاف أسعار سيارات كيا المتاحة للبيع وفقا لمواصفاتها الأساسية وسنة الصنع وحالة السيارة وعدد الكيلومترات المقطوعة، حيث توافرت موديلات كيا مستعمل للبيع من 2014 حتى 2020 من فئات متعددة.

أرخص أسعار سيارات كيا للبيع في السعودية

تتوفر الآن ضمن عروض سيارات كيا قسم المستعمل سيارة كيا سيراتو موديل 2020 أوتوماتيك، وتتواجد قي مدينة قطيف بحالة ممتازة حمراء اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين( 19.999 – 10.000) كم، والسعر المطلوب 62.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا الأن سيارة كيا ريو هاتشباك موديل 2020 أوتوماتيك، وتتواجد في مدينة الخبر بحالة ممتازة فضية اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين ( 9.999 – 501) كم، للبيع بقسط شهري 1.176 ريال سعودي، بالإضافة إلى سيارة كيا سيلتوس موديل 2020 أوتوماتيك، تتواجد في مدينة الرياض بحالة ممتازة سوداء اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين ( 19.999 – 10.000 ) كم، والسعر المطلوب 75.000 ريال سعودي.

سيارات كيا مستعمل للبيع موديلات حديثة

تتوفر الآن سيارة كيا اوبتيما موديل 2019 أوتوماتيك، تتواجد في مدينة الدمام بحالة ممتازة سوداء اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين ( 29.999 – 20.000) كم، والسعر المطلوب كاش 66.930 ريال سعودي والقسط الشهري 1.755ريال، وتتوفر أيضا سيارة كيا ريو EX2019 أوتوماتيك، تتواجد في مدينة الدمام أيضا بحالة ممتازة فضية اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين ( 19.999 – 10.000) كم، والسعر المطلوب الكاش 46.851 ريال سعودي والقسط الشهري 1.228 ريال.

وضمن آخر عروض سيارات كيا مستعمل تتوفر الآن سيارة كيا ريو موديل 2014 أوتوماتيك هاتشباك نصف فول، وتتواجد في مدينة الرياض بحالة ممتازة بيضاء اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين ( 119.999 – 100.000) كم، والسعر المطلوب 21.000 ريال سعودي، كما تتوفر أيضا سيارة كيا سيورتاج موديل 2014 أوتوماتيك، تتواجد في مدينة جدة بحالة ممتازة سوداء اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يصل إلى 200.000 كم والسعر المطلوب 27.000 ريال سعودي.

تتوفر الآن سيارة كيا سبراتو موديل 2015 أوتوماتيك، تتواجد في الخبر بحالة ممتازة فضية اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يصل إلى 200.000 كم والسعر المطلوب 27.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة كيا كارنفال موديل 2015 أوتوماتيك، التي تتواجد في مدينة الرياض بحالة ممتازة حمراء اللون، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين ( 129.999 – 120.000) كم، والسعر المطلوب 38.000 ريال سعودي.