توافرت لدى حراج ميتسوبيشي في شهر ديسمبر الجاري العديد من سيارات ميتسوبيشي مستعمل للبيع، وعُرضت سيارات ميتسوبيشي موديلات حديثة وحالتها جيدة للبيع بأسعار معقولة جداً، وتواجدت ميتسوبيشي من جميع الفئات مثل لانسر وباجيرو واتراج موديلات من 2015 وحتى 2020 متاحة للبيع وسعرها جيد، واليوم سوف نقدم لكم قائمة سيارات ميتسوبيشي المتاحة للبيع في تغطيتنا لأحدث عروض السيارات المستعملة في حراج ميتسوبيشي، وأرخص أسعار سيارات ميتسوبيشي مستعمل للبيع في السعودية

حراج سيارات ميتسوبيشي مستعمل في السعودية

في عروض السيارات المستعملة في حراج سيارات ميتسوبيشي في الشهر الجاري، تواجدت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2020 الشكل الجديد، السيارة حمراء اللون ومتواجدة في الخبر مع ناقل حركة أوتوماتيك وحالتها ممتازة، عداد الكيلومترات يصل إلى 10 آلاف كم ويبلغ سعرها 32 ألف ريال سعودي، ومتاحة للبيع أيضا سيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل Premium 2019، السيارة بيضاء اللون وتتواجد في مدينة الخبر مع قير أوتوماتيك، السيارة شبه جديدة وحالتها ممتازة وعداد الكيلومترات يصل إلى 10 آلاف كم والسعر المطلوب 100 ألف ريال سعودي.

حراج متسوبيشي في مدينة جدة أيضا تضمن العديد من عروض ميتسوبيشي مستعمل، حيث عُرضت سيارة ميتسوبيشي اتراج فل أوبشن موديل 2019 للبيع بسعر 32 ألف ريال، السيارة زرقاء اللون مع قير أوتوماتيك وعداد كيلومترات يصل إلى 50 ألف كم، وتتوفر أيضا سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2019 للبيع بسعر 26 ألف ريال، السيارة فضية اللون مع ناقل حركة أوتوماتيك وعداد كيلومترات يصل إلى 20 ألف كم.

ميتسوبيشي مستعمل للبيع موديلات حديثة

أما بالنسبة للموديلات الأقل في عروض حراج سيارات ميتسوبيشي، فقد توافرت سيارة ميتسوبيشي ASK موديل 2018 للبيع في تبوك بسعر بلغ 58.000 ريال سعودي، السيارة شبه جديد عداد كيلومترات يصل إلى 500 كم فقط قير أوتوماتيك ولونها أبيض، وتتوفر أيضا سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2017 للبيع في مدينة الرياض بسعر 65.000 ريال سعودي، عداد الكيلومترات يصل إلى 50 ألف كم مع ناقل حركة أوتوماتيك وهي بيضاء اللون أيضا.

وتوافرت سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2016 للبيع في حراج ميتسوبيشي الرياض بسعر 66.000 ريال سعودي، السيارة بيضاء اللون قير أوتوماتيك، حالتها جيدة ويصل عداد الكيلومترات إلى 70 ألف كم، وعرضت للبيع سيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2016 بسعر 45.000 ريال سعودي، السيارة بيضاء اللون قير أوتوماتيك، يصل عداد الكيلومترات إلى 80 ألف كم وتتواجد في مدينة جدة.

وبالنسبة لموديلات ميتسوبيشي مستعمل 2015، تواجدت في القصيم سيارة ميتسوبيشي لانسر EX موديل 2015 للبيع بسعر 16 ألف ريال، عداد الكيلومترات يصل إلى 80 ألف كم مع ناقل حركة أوتوماتيك وهي فضية اللون، وأتيحت للبيع سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015 بسعر 67 ألف ريال، السيارة تتواجد في حراج جدة بيضاء اللون ناقل حركة أوتوماتيك وعداد الكيلومترات يصل إلى 90 ألف كم، وتوافرت سيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2015 في حراج جدة أيضا، حالتها ممتازة وعدادها ألف كم فقط ويبلغ سعرها فقط 38.000 ريال.