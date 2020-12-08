اسعار مستعمل سيارات في السعودية وهواتف البائعين وأماكنهم

نتابع سويًا في موقع ثقفني سلسلة اسعار مستعمل سيارات في السعودية والهواتف الخاصة بالمالكين لتلك السيارات، وأماكن بيعهم. وتتنوع السيارات المعروضة اليوم ما بين سيارات بي ام دبليو، وكيا سبورتاج، وشيفروليه، وسيارات فورد، وهايلوكس، ومرسيدس اس، و جراند فيتار وغيرها من السيارات التي نقدمها بصورة يومية، في السلسلة، مع التنبيه على عدم دفع أي عربون أو مقدم مادي للبائعين إلا بعد فحص السيارة بصورة فنية، وتجربتها ومعرفة العيوب والمميزات الخاصة بها وبعد ذلك إتخاذ القرار بشراءها من عدمه، ونتمنى للجميع التوفيق، والآن نتجه إلى عرض السيارات المستعملة في السعودية.اسعار السيارات المستعملة في السعودية اليوم وأرقام التواصل مع أصحابها
1- بي ام دبليو 528 ( M kit ) موديل 2015
من ناغي ٤ أسطوانات
٢ تيربو. رياضية
اقتصادية.
الممشى 172 الف.
تحت الضمان حتى 200 الف.
خالية من اي خدش والبودي وكاله. فقط
تم تغيير الشمعه الامامية في الوكاله بسبب حادث بسيط.
المطلوب 95 الف
وقابل للتفاوض.متواجد في جدة و ينبع . للتواصل 0595999965
2- كيا سبورتاج ٢٠١٧
لون برونزي
جير ماكينه ماشاءالله
ماشية ١٣٠ الف
2000 سي سي
بودي علي الشرط نظيف
السوم ٥٠ الف
المكان الرياض
جوال ٠٥٥٥٤٤٤٩١٠
3- للبيع في الدمام
شيفروليه ماليبو LTZ
موديل 2013
جير اتوماتيك / زجاج كهربا / مثبت سرعة / ريموت كنترول / حساسات خلفيه.
استمارة وفحص جديد
للتواصل 0581282924
السعر : على السوم
4- تم تخفيض السعر الي 10 الف لسرعة البيع
فورد اكسبلورر للبيع بسبب عدم الحاجه لتوفر سياره من الشركه،،
المواصفات :
موديل 2008 وارد امريكي
الممشى 295000 ,
دفع رباعي 4×4
6 سلندر
أوتوماتيك
كراسي جلد
فتحه بالسقف
مثبت سرعة
تحكم بالطاره
كفرات هانكوك
الفحص الدوري منتهي
استماره جديده
تم عمل صيانه للسياره قبل ١٠ شهور
بقيمه 7000 ريال :
توضيب الجير
تغيير ظفيره الجير -جديده-
اصلاح الدوده
تغيير حساسات
تغيير طرمبه البنزين الاستمارة جديده
العيوب:
يوجد دخان ابيض من الماكينه
عداد السرعه و RPM واللمبه معطل
كمبيوتر ABS معطل حاله البودي ، سليمه على ذمه مالكها الاول
لم افحص البودي عند شرائها
المكان الرياض
جوال 0546779220
5- سيارة هايلوكس موديل ٢٠٠٨
نظيفة جدا مافيها اي صدمة
ماشية 357 الف
مكينة قير على الشرط
البيع لأعلى سوم وربي يكتب اللي فيه الخير
المكان خميس مشيط
٠٥٥٣٠٢٣٣٧٠
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