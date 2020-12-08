اسعار مستعمل سيارات في السعودية وهواتف البائعين وأماكنهم

نتابع سويًا في موقع ثقفني سلسلة اسعار مستعمل سيارات في السعودية والهواتف الخاصة بالمالكين لتلك السيارات، وأماكن بيعهم. وتتنوع السيارات المعروضة اليوم ما بين سيارات بي ام دبليو، وكيا سبورتاج، وشيفروليه، وسيارات فورد، وهايلوكس، ومرسيدس اس، و جراند فيتار وغيرها من السيارات التي نقدمها بصورة يومية، في السلسلة، مع التنبيه على عدم دفع أي عربون أو مقدم مادي للبائعين إلا بعد فحص السيارة بصورة فنية، وتجربتها ومعرفة العيوب والمميزات الخاصة بها وبعد ذلك إتخاذ القرار بشراءها من عدمه، ونتمنى للجميع التوفيق، والآن نتجه إلى عرض السيارات المستعملة في السعودية.

اسعار السيارات المستعملة في السعودية اليوم وأرقام التواصل مع أصحابها

1- بي ام دبليو 528 ( M kit ) موديل 2015

من ناغي ٤ أسطوانات

٢ تيربو. رياضية

اقتصادية.

الممشى 172 الف.

تحت الضمان حتى 200 الف.

خالية من اي خدش والبودي وكاله. فقط

تم تغيير الشمعه الامامية في الوكاله بسبب حادث بسيط.

المطلوب 95 الف

وقابل للتفاوض.متواجد في جدة و ينبع . للتواصل 0595999965

2- ‏كيا سبورتاج ٢٠١٧

لون برونزي

جير ماكينه ماشاءالله

ماشية ١٣٠ الف

2000 سي سي

بودي علي الشرط نظيف

السوم ٥٠ الف

المكان الرياض

جوال ٠٥٥٥٤٤٤٩١٠

3- للبيع في الدمام

شيفروليه ماليبو LTZ

موديل 2013

جير اتوماتيك / زجاج كهربا / مثبت سرعة / ريموت كنترول / حساسات خلفيه.

استمارة وفحص جديد

للتواصل 0581282924

السعر : على السوم

4- تم تخفيض السعر الي 10 الف لسرعة البيع

فورد اكسبلورر للبيع بسبب عدم الحاجه لتوفر سياره من الشركه،،

المواصفات :

موديل 2008 وارد امريكي

الممشى 295000 ,

دفع رباعي 4×4

6 سلندر

أوتوماتيك

كراسي جلد

فتحه بالسقف

مثبت سرعة

تحكم بالطاره

كفرات هانكوك

الفحص الدوري منتهي

استماره جديده

تم عمل صيانه للسياره قبل ١٠ شهور

بقيمه 7000 ريال :

توضيب الجير

تغيير ظفيره الجير -جديده-

اصلاح الدوده

تغيير حساسات

تغيير طرمبه البنزين الاستمارة جديده

العيوب:

يوجد دخان ابيض من الماكينه

عداد السرعه و RPM واللمبه معطل

كمبيوتر ABS معطل حاله البودي ، سليمه على ذمه مالكها الاول

لم افحص البودي عند شرائها

المكان الرياض

جوال 0546779220

5- سيارة هايلوكس موديل ٢٠٠٨

نظيفة جدا مافيها اي صدمة

ماشية 357 الف

مكينة قير على الشرط

البيع لأعلى سوم وربي يكتب اللي فيه الخير

المكان خميس مشيط

٠٥٥٣٠٢٣٣٧٠