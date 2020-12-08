BMW Motorsport تعلن انتهاء مشاركتها في الفورمولا إي

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الثلاثاء,08 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 21:08
بعد سبع سنوات من النجاح، ستنهي مجموعة BMW مشاركتها في بطولة ABB FIA Formula E العالمية في نهاية الموسم القادم، يتولى فريق المهندسين الذي سبق له العمل على تطوير وحدات الطاقة في مركبات الإنتاج الكهربائية أيضاً مسؤولية العمل على وحدات الطاقة في سيارات السباق.
BMW Motorsport تنهي مشاركتها في Formula E
ومن الأمثلة على النقل الناجح للتكنولوجيا بين مشروع Formula E وتطوير الإنتاج، فهناك النتائج الجديدة المتعلقة بإدارة الطاقة وكفاءة الطاقة، ونقل البرمجيات الخاصة بإلكترونيات الطاقة من السباق إلى الإنتاج،
وعندما يتعلق الأمر بتطوير محركات وحدة الطاقة الكهربائية، فقد استغلت مجموعة BMW بشكل أساسي الفرص المتاحة لهذا النوع من نقل التكنولوجيا في البيئة التنافسية لسباقات الفورمولا إي.
BMW ستضع مليون سيارة كهربائية على الطرقات في 2021
التركيز الاستراتيجي لمجموعة BMW يتحول ضمن مجال التنقل الكهربائي، وفي المستقبل، سيتم التركيز بشكل أكبر على التوسع الشامل للعرض والإنتاج العالمي. تخطط مجموعة BMW لوضع مليون سيارة كهربائية على الطرقات بحلول نهاية عام 2021. والهدف من ذلك هو زيادة هذا الرقم إلى سبعة ملايين بحلول عام 2030، على أن يكون ثلثا السيارات كهربائي بالكامل.
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