سيارة هيونداي إلنترا الجديدة كلياً CN7 2021 تعرف علي مواصفاتها The All-new Hundai ELANTRA

سيارة هيونداي إلنترا الجديدة كلياً CN7 موديل 2021؛ هي بمثابة انطلاق، و انفراد عالمي للسيارات الرياضية الحديثة، فهي تنتمي لنوعية السيارات السيدان الرياضية. لكل عشاق السيارات الرياضية الذين يمتازون بالشجاعة، وعدم الخوف من الفشل، فقد صمم لهم هذا النوع من السيارات السريعة ذات الطراز الرياضي الذي يتلاءم مع شخصياتهم، فإذا كان دورك في الحياة بمثابة القائد، فإن طراز إلنترا الجديد معد لك ليبرز شخصيتك كقائد، وذلك لأنك تتحلى بالشجاعة والقوة، فمظهرها الخارجي، وألوانها المتعددة يظهر حضورها الجريء.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا الجديدة كلياً 2021:

تتميز سيارة إلنترا الجديدة كلياً بتصميماتها المتعددة، فلها شكلان من التصميم، وكل تصميم يتميز بمواصفات ممتازة،سنعرضها لكم الآن:

التصميم الخارجي لسيارة إلنترا الجديدة 2021 يتميز بعدة مواصفات منها:

وجود شبكة بنمط جوهرة بارامترية رياضية:

فهذه الشبكة التي يسمونها بالجوهرة البارامترية تظهر الشبكة الأمامية للسيارة، فتجعلها مثل الأحجار الكريمة كالماس،التي طوروها فيما بعد مع المصابيح الأمامية للسيارة لتعطي الشكل الخارجي الرائع الذي نراه الآن، وهو الشكل الرياضي الأمامي.

سطحها الخارجي جوهري بارامتري:

سطحها الخارجي يظهر ثلاثة أقسام تخرج من ثلاث خطوط بها حواف عريضة عندما تتقاطع عند نقطة واحدة، فتنشأ ثلاث ألون مختلفة من الضوء.

وجود مصباح خلفي للسيارة:

إن الجناح الموجود على صندوق سيارة إلنترا من الخلف مع وجود المصباح الخلفي الذي يمتاز بتعدد وظائفه مع بعضهما، في إظهار منظر خلفي عالي التقنية في المستقبل، ولا ننسى أنه قد تم تصميمه من الخلف على شكل حرف H وهو الشعار الرسمي لشركة هيونداي.

الشعور بالراحة في مقعد السائق:

التصميم الداخلي لسيارة إلنترا الجديدة 2021 يتميز بعدة مواصفات هي:

وذلك لأن الواجهة غاطسة، فهي تشبه في شكلها مقصورة الطائرة التي تحيط بالطيار التي تشعرها بالراحة أثناء الطيران لمسافات طويلة، فهنا نرى بأنهم طوروا، وصمموا سيارة إلنترا الجديدة بهذا الشكل لراحة من يقود السيارة، ويجعله يشعر بالراحة أثناء القيادة.

واجهة السيارة غاطسة:

نتيجة جعل الواجهة غاطسة مثل مقصورة التي بها الطيار، فنتج عن ذلك شاشة عدادات تتميز بألوان كاملة مقاسها 10.25 بوصة، وأيضاً شاشة ملاحة مقاسها 10.25 بوصة ساعد على توفير مساحة كبيرة، وبها عرض بانورامي متكامل، وكانت مائلة بنسبة 10درجات ناحية السائق ليستطيع التحكم بسهولة، والشعور بالتقنية العالية.

مصباح المحيط يتميز بتعدد ألوانه:

نتيجة لتطور مصباح المحيط للسيارة، وتزويده ب 64 لون جعل القيادة بالنسبة لسائق السيارة في الليل أكثر وضوحاً، وتميزاً، وراحة، وأكثر أماناً.

مميزات سيارة هيونداي إلنترا الجديدة كلياً بالنسبة لكل من الأمان والراحة :

تتميز سيارة هيونداي إلنترا الجديدة بشيئين هما:

نظام يساعد على تجنب التصادم في النقطة العمياء [BCA]:

أنظمة الأمان بالنسبة لسيارة إلنترا الجديدة 2021:

عندما تقوم بتشغيل إشارة الانعطاف لتغيير الحارات، فإذا وجد النظام بوجود خطر، وهو تصادم السيارة بسيارة جانبية خلفية، فإن النظام تلقائياً يصدر تحذير، أما إذا وجد أنه قد زاد الخطر، فهنا النظام تلقائياً يتحكم بالسارة تجنبا، وللمساعدة على عدم التصادم إنقاذ الجميع.

نظام يساعد على تجنب الاصطدام الخلفي للسيارات المارة أو العابرة [RCCA]:

في حالة وجود خطر التصادم مع أي من السارة القادمة من الجانب الأيمن أو الأيسر أثناء رجوع السيارة للخلف، فإن النظام يحذر تلقائيا من الاصطدام، أما إذا تزايد خطر التصادم بعد تحذير النظام للسائق، فإن النظام يقوم بتأدية دوره، وهو استخدام الفرامل للطوارئ، وبهذا الشكل فإن مصممي السيارة قد وضعوا أثناء تطويرهم للسيارة أمان، وسلامة المواطن في النهاية.

بها محرك الجازولين Gamma G1.6 فهو يتميز بأنه لديه قدرة عالية تبلغ 127.5 حصان عند 6.300 لفه/دقيقة، وأقصى عزم يبلغ حوالي 15.77 كجم عند 5.850 لفه/دقيقة.

تتميز بأن نظام الصوت ممتاز من BOSS.

تتميز بالاقتران المتعدد لتقنية البلوتوث، وربط الهاتف بالتطبيقات الذكية.

تستطيع شحن الهاتف لاسلكياً.

بها ذاكرة لمقعد السائق.

شاشة عدادات بألوان كاملة.

تتميز بوجود مكيف هواء ألي مزدوج بالكامل.

عجلات معدنية 16 بوصة.

عجلات معدنية 17 بوصة.

عجلات فولاذية 15 بوصة.

رمادي أمازون.

رمادي فضائي.

ظل إلكتريك.

أحمر ناري.

معدني سائل.

برتقالي بركاني.

أزرق.

أبيض ثلجي.

أسود طيفي.

لون المقاعد أسود أحادي، وخامة المقاعد من الجلد أسود أحادية اللون.

لون المقاعد رمادي فاتح، وخامة المقاعد من الجلد رمادي فاتح، ويمكنك طي المقاعد الخلفية.

أنظمة الأداء بالنسبة لسيارة إلنترا 2021:أنظمة الراحة بالنسبة لسيارة ألنترا الجديدة 2021:التصميم الخارجي للسيارة من حيث نوع العجلات المستخدمة للسيارات:التصميم الخارجي للسيارة من حيث الألوان الخارجية المتوفرة لللسيارات فمنها أكثر من لون وهما:التصميم الداخلي للمقاعد:

لقد أصبحت إلنترا الجديدة ذات مظهر أكبر، وأطول، وأقل ارتفاعاً عن قبل بعد تطويرها عن أجيالها السابقة، فأصبحت خطوطها الانسيابية،والهندسية لغطاءها كثر ابتكاراً، وجاذبية بمنظرها الرياضي الفريد من الأمام.