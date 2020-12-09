مواصفات السيارة مازدا 2020 الجديدة CX-30 المميزات والعيوب

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,09 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 14:26 طرحت شركة مازدا سيارتها الجديدة كليا مازدا CX-30 2020 ، والتي أتت بتصميم داخلي فخم، مازدا سي اكس 30 2020، سيارة دفع رباعي جيدة مزودة بمواد عالية الجودة، ورغم مميزات سيارة مازدا الجديدة، إلا أن فيها بعض العيوب أيضا. مواصفات مازدا CX-30 2020 مازدا CX-30 لها خمسة مقاعد، تأتي مقاعد السائق والراكب الأمامي مريحة ومنحوتة بشكل جيد مما يوفر وضعا مريحا للرحلات الطويلة مع مساحة واسعة للأرجل، وهي فاخرة من الداخل فجميع الأسطح ناعمة الملمس، مع مجموعات متعددة الألوان من مواد التنجيد والقطع المزخرفة.

لها خمسة مقاعد، تأتي مقاعد السائق والراكب الأمامي مريحة ومنحوتة بشكل جيد مما يوفر وضعا مريحا للرحلات الطويلة مع مساحة واسعة للأرجل، وهي فاخرة من الداخل فجميع الأسطح ناعمة الملمس، مع مجموعات متعددة الألوان من مواد التنجيد والقطع المزخرفة. خلف المقاعد الخلفية تتميز السيارة بمساحة تحميل 572 لتر، ومن المميزات فتحة الصندوق الخلفي واسعة، فلا تواجه صعوبة كبيرة في تحميل الأشياء الكبيرة، كما أن الأرضية منخفضة تجعل من السهل تحميل العناصر الأثقل.

وتتميز جميع سيارات CX-30 بتكامل الهاتف الذكي مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتعمل السيارة بمحرك أربع إسطوانات بقوة 186 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ست سرعات، وتأتي السيارة قياسيا مع قائمة من معدات السلامة النشطة وتضم التحذير الأمامي من الاصطدام، وكشف المشاة، والفرامل الأوتوماتيكية منخفضة السرعة في حالات الطوارئ ، والتحذير من مغادرة الممر ، والحفاظ على مساعدة الممرات

بتكامل الهاتف الذكي مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتعمل السيارة بمحرك أربع إسطوانات بقوة 186 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ست سرعات، وتأتي السيارة قياسيا مع قائمة من معدات السلامة النشطة وتضم التحذير الأمامي من الاصطدام، وكشف المشاة، والفرامل الأوتوماتيكية منخفضة السرعة في حالات الطوارئ ، والتحذير من مغادرة الممر ، والحفاظ على مساعدة الممرات جميع الفئات تأتي أيضا مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، والمصابيح الأمامية التلقائية عالية الشعاع، ونظام مراقبة السائق، ومساحات الزجاج الأمامي التي تستشعر المطر، وكاميرا الرؤية الخلفية، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور في الخلف، والمصابيح الأمامية القابلة للتكيف، وتأتي سيارة مازدا الجديدة بسبع ألوان خارجية. عيوب مازدا CX-30 2020 تسارع بطئ من نقطة التوقف.

بعض المراجعات المختلطة لنظام المعلومات والترفيه.

المقاعد الخلفية محكمة للبالغين.

نظام المعلومات والترفيه لا يناسب الجميع.

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