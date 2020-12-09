سعر ومواصفات تويوتا افالون إكس إل إي 2021 بالسعودية ومميزاتها الرائعة

من أشهر ماركات السيارات في المملكة العربية السعودية سيارات تويوتا، وسوف نتعرف اليوم على سعر ومواصفات سيارة تويوتا افالون إكس إل إي بالسعودية، وتعتبر السيارة من الكماليات الأساسية في عصرنا الحالي، ولا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها، لأنها أصبحت من أهم وسائل النقل للمواطنين في السعودية، ووجود السيارة في المنزل يجعلنا في أمان أكثر إذا تعرضنا لموقف طارئ في الليل، ووجودها ينقذنا في بعض الأوقات من أزمات مرضية حادية تنتابنا بالليل، حيث يصعب الحصول على سيارة أجرة للذهاب بها للمستشفيات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أحدث سيارات شركة تويوتا اليابانية، وبعد ما تعرفنا في مقالنا السابق على أسعار سيارات فورد الأمريكية. مواصفات تويوتا افالون إكس إل إي مواصفات تويوتا افالون إكس إل إي تحتوي سيارة Toyota Avalon XLE على مواصفات كبيرة ورائعة وهى كما يلي:- قوة محرك السيارة 297 حصان. تحتوي على محرك أوتوماتيكي يتكون من 8 سرعات. تستهلك السيارة وقود لكل 13.2 كم واحد لتر. تحتوي على وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب في الكرسي الأمامي، وتحتوي على وسائد خلفية جانبية. السيارة تحتوي على مكيف أوتوماتيكي بنطاقين تحكم. السيارة تحتوي على زر ذكي لتشغيل وإيقاف المحرك. تحتوي على تعتيم ذاتي للمرآة الخلفية. تحتوي على مقود جلد طبيعي مع وجود زر للتحكم في النظام الصوتي على المقود. تحتوي السيارة على مقاعد خلفية قابلة لعملية الطي. السيارة تحتوي على شاشة لمس 9 بوصة ونظام صوتي وبلوتوث متوافق مع ابل كار بلاي. توجد بالسيارة كاميرا خلفية مع وجود خطوط توجيه. توجد في سيارة تويوتا افالون إكس إل إي أنوار أمامية ليد. أبعاد السيارة الطول 4975 والعرض 1850 والارتفاع 1435. السيارة تحتوي على خزان وقود سعة 60 لتر. السيارة تحتوي على مرايات كهربائية جانبية بلون المركبة، وتحتوي على إشارات انعطاف، والمرايات قابلة للطي كهربائياً. سيارة Toyota Avalon XLE تحتوي على جنوط من الألمنيوم مقاسها 17 بوصة. مقاس إطارات السيارة 55/215 17R. تحتوي على مثبت سرعة، ومقاعد من الجلد الطبيعي. مقاعد السيارة الأمامية يتم التحكم فيها كهربائياً مع وجود خاصية تسخين المقاعد. تحتوي السيارة على 8 سماعات. توجد بالسيارة حساسات خلفية لمساعدة السيارة على الوقوف مصنوعة في ماليزيا. تحتوي على حساسات أمامية لمساعدة السيارة على الوقوف مصنوعة في الصين. تحتوي على فرش أرضية من القماش مصنوع في تايلاند. التحكم في القفل المركزي من خلال باب الراكب الأمامي مصنوع في ماليزيا. تحتوي عل سجادة للصلاة مصنوعة في المملكة العربية السعودية. تحتوي على ملصق نوع الوقود مصنوع في جنوب أفريقيا. تحتوي على غطاء منطقة التحميل (بلاستيك) مصنوع في نيوزيلاندا. تحتوي على جهاز نفخ الإطارات مصنوع في الصين. تحتوي على حقيبة السلامة مصنوعة في الصين. مزايا Toyota Avalon XLE مزايا Toyota Avalon XLE توجد بسيارة تويوتا افالون إكس إل إي العديد من المزايا وهى كالتالي:- تتميز السيارة بخطوط انسيابية تجعل السيارة لها طابع جذاب، مع وجود واجهة أمامية أنيقة.

تصميم السيارة أنيق يدل على الفخامة.

تحتوي على مصابيح خلفية وأمامية من نوع LED.

السيارة تحتوي على مقصورة ذات تصميم عصري مريحة ومصنوعة بإتقان.

تحتوي على نظام صوتي من 14 سماعة موزعة على جميع جوانب المقصورة، متوافقة من آبل كار بلاي.

تحتوي على مفتاح لاختيار وضع القيادة سواء الوضع العادي، أو الاقتصادي، أو الرياضي.

تحتوي على محرك مرتبط بناقل حركة تلقائي مكون من 8 سرعات، يعطينا الثقة في القيادة وتوفير في استهلاك الوقود.

تحتوي على نظام أمان للحماية قبل الاصطدام ومغادرة المسار، مع مراقبة النقطة العمياء.

تحتوي السيارة على 10 وسائد هوائية لحمايتك أنت ومن معك في السيارة. سعر تويوتا افالون إكس إل إي يبلغ سعر Toyota Avalon XLE في المملكة العربية السعودية 135.700 ريال سعودي، مع احتواء السيارة على جميع المواصفات التي تم ذكرها في المقال.

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