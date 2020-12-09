لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 بالسعودية

أعلنت شركه لكزس عن سياره لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 الجديدة كليا علي صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت عن مواصفات السيارة والتي تأتي من نوع سيدان وتتميز بدفع أمامي بحجم محرك 3.50 ويتميز ب 6 أسطوانات لتوليد قوه 300 حصان، وتتميز أيضا سياره لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 الجديدة بناقل حركه أوتوماتيكي 8 سرعات بنوع وقود بنزين والجدير بالذكر أن سياره لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 معدل استهلاك البنزين بها 12.00 كيلومتر بالإضافة إلي أن السيارة تتميز بتكنولوجيا حديثه وترفيه عالي. مواصفات لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 مواصفات لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 أعلنت شركه لكزس عن مواصفات سياره لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 الحديثة موديل 2021 والتي سوف نلخصها لكم من خلال الأتي: ألسيارة من نوع السيارات السيدان.

محرك السيارة يعمل بوقود بنزين بمعدل استهلاك 12.00 كيلومتر.

6 أسطوانات في الموتور لتوليد قوه 300 حصان.

السيارة بها حساسات أمامية وخلفيه.

ناقل حركه أوتوماتيكي 8 سرعات من نوع الجير بوكس.

السيارة تدعم 8 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

السيارة تأتي بدفع أمامي.

السيارة تدعم كاميرا خلفيه مدمجه بدرجه 360.

مقاس عجلات السيارة 19.

المصابيح الأمامية من نوع إضاءة ليد. مميزات لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 مميزات لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 تتميز سياره لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 الجديدة بالعديد من المميزات الراقية والتي تتلخص في الأتي: نظام تثبيت للسرعه ذكي.

فتح السيارة بالري موت.

تتميز بزر لتشغيل محرك السيارة.

مقاعد السيارة تتميز بخاصيه نظام الذاكرة.

نوافذ السيارة جميعها كهربائيه.

مكيف متعدد المناطق بالسيارة.

تحكم كامل من مقود السيارة.

السيارة تدعم نظام ملاحه.

اتصال usb ومشغل cd وبطاقه ذاكره وبلوتوث و 8 مكبرات صوت من نوع أمانو.

السيارة تدعم مساعد اصطفاف.

حاجب شمس خلفي وستائر جانبيه.

مقاعد جلديه وتتميز بانها مقاعد رياضيه.

تحكم كامل بمقاعد السيارة كهربائيا ومقاعد جلد أيضا.

مساحات مطر أوتوماتيكي وتتميز أيضا بفتحه سقف.

تتميز السيارة بنظام تحذير في المناطق العمياء.

يوجد بها نظام تحذير مغادره المسار.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

فرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح. سعر لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 أعلنت شركه لكزس عن سعر سيارتها الجديدة كليا لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 والتي تتمثل في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 254035 ريال سعودي.

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