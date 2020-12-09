أقوي عروض ومواصفات سيارة شيفروليه تاهو الجديدة 2021 الاقوي علي الاطلاق

عروض ومواصفات سيارة شيفروليه تاهو طرحت شيفروليه سيارتها الجديدة لعام 2021 شيفروليه تاهو، وكشفت عن تصميمها الحديث تاهو منذ أيام قليلة، منذ أن انطلقت في كافة أسواق الوطن العربي والعالم كله، حيث أن سيارات شيفروليه مختصة فيما يتعلق بنقل البضائع والركاب، وقد طرحت هذا العام سيارتين هما تاهو وسوبريان، ويحملون الكثير من المزايا، وقد جاءت بسعر جديد أكبر من الموديل السابق لعام 2020، لما تحمله من تقنيات جديدة وأنظمة أمان قياسية، ونحن اليوم سوف نتعرف على ما تحمله سيارة شيفروليه تاهو 2021 من تقنيات.

جاءت سيارة شيفروليه تاهو بطراز خارجي أكثر جاذبية وأناقة، من خلال القيام بتغير هيكل السيارة كلياً.

بطراز خارجي أكثر جاذبية وأناقة، من خلال القيام بتغير هيكل السيارة كلياً. السيارة تحتوي على أضواء ليد الأمامية بشكل جديد ومميز وبتصميم أكثر من رائع الذي يزيد من فخامة وأناقة السيارة.

مزودة بفتحات للتهوية موجودة بالجانبين من الصدام الأمامي، وبها غطاء خاص بالمحرك صلب يتناسب مع قوة الدفع الرباعية في السيارة.

أما بالنسبة للخلف فصمتت بشكل جذاب وبه أضواء ليد ممتدة على جانبي السيارة.

كما أنها مزودة بصدام خلفي يبتعد كثيراً عن مستوى الأرض لتضمن الحصول على أداء قوي.

تحمل نظام فرملة تلقائياً في حالات الطوارئ، فضلاً عن مزايا أنظمة الرؤية المحيطة بالسيارة وكذلك أنظمة تنبيه المشاة من الخلف.

بها محرك بسعة تتعدى 5 لتر، وأيضاً بريمير ذات قوة حوالي 355 حصان، ومزودة بتقنية جديدة من نوعها في بعالم السيارة وهي الإدارة الديناميكية لوقود السيارة، ومتوفر بحوالي 12 نظام للعمل على وقف عمل الاسطوانات، وهذه له القدرة على تحسين قدرة عمل المحرك أثناء القيادة.

وقد أعلنت شفرولية عن معدل أسعار سيارة تاهو الجديدة لعام 2021 فمن المفترض أن تتوفر بحوالي 50.295 دولار أمريكي، أما بالنسبة في المملكة العربية السعودية فتعادل 188.000 ريال سعودي.

وقد نلاحظ أن سعر السيارة الجديد أغلى عن الموديل السابق إصداره في عام 2020 الحالي بمعدل ألف دولار أمريكي، نظراً لأن السيارة الجديدة مزودة بتقنيات حديثة ومزايا لا يوجد لها مثيل بعالم السيارات من قبل من خلال الطراز وأنظمة المحرك وأيضاً أنماط السلامة والأمان.