أرخص أسعار سيارات إم جي مستعمل وجديد للبيع بأسعار تنافسية في السعودية

جاءت أحدث عروض سيارات إم جي مستعمل هذا الشهر متنوعة الأنواع والفئات وبأسعار تنافسية، حيث عُرضت العديد من سيارات إم جي شبه جديد مستعمل نظيف جداً للبيع بسعر معقول، وتواجدت موديلات حديثة للبيع من جميع الفئات والأنواع لسيارات إم جي موديلات 2013 وحتى 2020، وبدأ الكثيرين من عشاق السيارات وخاصة الرياضية في الاتجاه إلى امتلاك سيارة إم جي؛ وذلك بسبب التصميم الخارجي العصري والمواصفات الجيدة مع سعرها المعقول، لذلك وفي تقريرنا اليوم سوف نقدم لكم أحدث عروض سيارات إم جي مستعمل المعروضة للبيع في حراج مدن السعودية.

أرخص وأحدث عروض سيارات إم جي 2020

جاءت أحدث عروض أسعار سيارات إم جي 2020 مستعمل وجديد في السعودية لتشمل العروض التالية:

سيارة إم جي 5 موديل 2020 سيدان فضية اللون قير أوتوماتيك، تتواجد في خراج الطائف بسعر يبدأ من 43 ألف ريال وعداد السيارة يصل إلى 20 ألف كم.

موديل 2020 سيدان فضية اللون قير أوتوماتيك، تتواجد في خراج الطائف بسعر يبدأ من 43 ألف ريال وعداد السيارة يصل إلى 20 ألف كم. سيارة إم جي ZS موديل 2020 أوتوماتيك رياضية متعددة الاستخدام سوداء اللون، تتواجد في حراج الرياض بسعر يبدأ من 49 ألف ريال وعداد السيارة يصل إلى 10 آلاف كم.

موديل 2020 أوتوماتيك رياضية متعددة الاستخدام سوداء اللون، تتواجد في حراج الرياض بسعر يبدأ من 49 ألف ريال وعداد السيارة يصل إلى 10 آلاف كم. تتوافر سيارة ام جي 5 2020 تأجير منتهي بالتمليك أوتوماتيك سيدان لونها أزرق، السيارة جديدة عدادها صفر وتتواجد في معارض جدة بسعر 43 ألف ريال.

تأجير منتهي بالتمليك أوتوماتيك سيدان لونها أزرق، السيارة جديدة عدادها صفر وتتواجد في معارض جدة بسعر 43 ألف ريال. تتوافر سيارة ام جي RX5 موديل 2020 أوتوماتيك رياضية متعددة الاستخدام بيضاء اللون، السيارة جديدة عدادها صفر وتتواجد في معارض الدمام بسعر 59 ألف ريال.

سيارات إم جي موديلات من 2013 وحتى 2019 للبيع بأسعار تنافسية

جاءت عروض أسعار سيارات إم جي موديلات من 2013 وحتى 2019 المتاحة للبيع كالتالي:

سيارة إم جي 360 موديل 350S 2019 أوتوماتيك سيدان ذهبية اللون بحالة ممتازة، تتواجد في حراج الرياض مستعمل بسعر يبلغ 20 ألف ريال وعداد السيارة يصل إلى 50 ألف كم، وتتوافر أيضا سيارة إم جي 360 موديل 2019 أوتوماتيك سيدان بيضاء اللون، السيارة جديدة عدادها صفر وتتواجد في معارض جدة بسعر 39 ألف ريال سعودي، كما تتوفر سيارة إم جي 360 موديل 2019 سيدان فضية اللون، تتواجد في حراج الطائف بسعر يبلغ 34 ألف ريال وعداد السيارة يصل إلى 10 آلاف كم فقط وحالتها ممتازة.

أما بالنسبة لعروض أسعار الموديلات الأقل من سيارات إم جي، فقد عُرضت سيارة إم جي 6 موديل 2014 للبيع بسعر 17 ألف ريال في حراج مكة للمستعمل، السيارة سيدان قير أوتوماتيك سوداء اللون عدادها يصل إلى 100 ألف كم، كما عُرضت أيضا سيارة إم جي 350 موديل 2013 للبيع بسعر 14 ألف ريال، السيارة أوتوماتيك سيدان بيضاء اللون مساعدات وبطارية جديدة وعدادها أيضا يصل إلى 100 ألف كم.