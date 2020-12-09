اسعار سيارات مستعملة السعودية وأرقام التواصل مع أصحابها

نعرض بصورة يومية اسعار سيارات مستعملة في السعودية وكذلك أرقام التواصل عبر الهاتف المحمول مع أصحابها، والأماكن الخاصة بالبيع سواء كانت في الرياض أو أي مدينة أخرى، ونكرر في كل مقالة ألا تستلم عزيزي القاريء العميل الراغب في شراء سيارة مستعملة أي سيارة إلا بعد فحصها بصورة كاملة مع الفنيّ الميكانيكيّ المتخصص، وتجربتها قبل الشراء الكامل. وفي هذا المقال سنعرض مجموعة من الماركات المستعملة منها فورتشنر، وأوبتيما، وكيا، وتويوتا، وكامري.اسعار سيارات مستعملة السعودية حراج وأرقام هواتفها
1- سياره فور تشنر
مديل 2008
العداد 290
بودي بلدها من الصدام للصدام
لايوجد اي رش او سمكرة
المحرك 4 سلندر
الجير عادي
يوجد دبل
الحد 35 الف
لتواصل 0500446522
الموقع الجبيل
2- السياره اوبتيما موديل 2015
اللون نبيتي
ماشيه 110 الف كيلو
السياره نظيفه جدا وكالة بدون قلم بوية
المكان الرياض
السوم ٣٥ الف ونطلب من الله الزود
جوال ٠٥٦٠٠٨٥٠٨٧
3- الموديل: كيا – اوبتيما
– الموديل: 2014
– حالة السيارة : مستعملة
– القير: اوتوماتيك
– الوقود : بنزين
– العداد : 110 الف كم
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1- تحكم كامل بالتارة
2- تبترونيك للجير في التارة
3- مرايات كهرباء
4- فتحة سقف بانوراما
5- جنوط كروم مقاس 17
ملاحظة تم رش السيارة بالكامل بسبب شحوب اللون من الشمس بدون اي صدمات
السيارة محركات وايرباجات سليمة مليون بالمية
السيارة بالرياض
للتواصل 0506611029
***** انا مجرد معلن التواصل على الجوال *****
السعر :26000
5- للبيع تويوتا هايلكس 2016
جير ماكينه ماشاءالله
ممشي 177 الف
كل شي جاهز مجدد ومفحوص
البيع لاعلى سوم
الموقع ينبع
للتواصل ٠٥٦٢٦٦٤٠٣٥
1- للبيع لاعلي سوم
مازدا موديل 2009
ماشي 295 فل كامل
فتحة سقف حساسات خلفية جنوط السيارة نظيفة شد بلدها السعر على السوم
المكان جدة
رقم الجوال 0558978712
2- للبيع كامري 2001
جير مكينه مكيف علي الشرط السياره الحمدلله مافيها شي الاستمارة مجدد فيها أكثر من سنتين
على السوم
المكان رابغ
رقم الجوال 0537645974
3- مازدا- cx9 الموديل: 2018
فل حالة السيارة:
مستعملة القير:
قير اوتماتيك نوع الوقود: بنزين
الممشى: 35 عليها حمايه ارضيات وعازل امريكي ولله الحمد خاليه من الرش والصدمات ولاكن الجمب اللي بجهة السواق من الامام للخلف تاثرت البويه بتطابر تراب فخط السريع وهذي خارج الارداه ولاكن بقدر الله والحمدلله والسياره بحاله الوكاله ولله الحمد
البيع لاعلى سوم
المكان جدة
واتس اب على
الرقم 0556589980
4- -للبيع كامري 2019.
– الممشى:71000.
– شد بلد الحمد الله.
-جميع اكسسواراتها بحالة الوكالة.باستثناء حكه ف الرفرف الخلفي .
-اول مالك للسياره.
المكان مكة
– السوم 87000.
– 0555685586
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5- اخواني اعرض لكم سياره للبيع
النوع : سوناتا بانوراما فل كامل من دون بصمه
الماركة: هونداي
المحرك : 4سلندر اقتصادي جدا
الموديل ..2013
الممشى. 140 لف كيلو استخدام نظيف جدا
لون الخارجي : ابيض
لون الداخلي : بيج نضيف جدا الجلد الاصلي شركه وكاله
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المواصفات :
– ريموت كنترول
– موفر وقود CEO
– مثبت سرعة
– تحكم دركسون
– مكيف خلفي
-شاشة معلومات
– مرايا كهرباء
– مداخل شاحن جوال
– مدخل AUX – USB
– جنوط شركه الاصلي
– كشفات في الصدام الامامي
– انوار ليد في العدسات الامامي ف الواطي
والمزيد من الموصفات الخاصه ف الفئه استاندر
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البودي :
بدي وكاله بدون اي صدوم او حوادث
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الفحص الدوري جديد
طقم كفرات ياباني بحاله ممتازة
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القير 100 % 100 تماتك وعادي
المكينة 100 % 100
الارباجات 100 % 100
الكهرباء 100 % 100
المكيف 100 % 100
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السياره جاهزه لل استخدام
اخواني الرجاء السوم للصامل
اترككم مع الصور
السوم واصل24.5 الف والبيع قريب
موقع السياره الجوف طبرجل
جوال 0538114456
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