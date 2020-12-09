اسعار سيارات مستعملة السعودية وأرقام التواصل مع أصحابها

نعرض بصورة يومية اسعار سيارات مستعملة في السعودية وكذلك أرقام التواصل عبر الهاتف المحمول مع أصحابها، والأماكن الخاصة بالبيع سواء كانت في الرياض أو أي مدينة أخرى، ونكرر في كل مقالة ألا تستلم عزيزي القاريء العميل الراغب في شراء سيارة مستعملة أي سيارة إلا بعد فحصها بصورة كاملة مع الفنيّ الميكانيكيّ المتخصص، وتجربتها قبل الشراء الكامل. وفي هذا المقال سنعرض مجموعة من الماركات المستعملة منها فورتشنر، وأوبتيما، وكيا، وتويوتا، وكامري.

اسعار سيارات مستعملة السعودية حراج وأرقام هواتفها

1- سياره فور تشنر

مديل 2008

العداد 290

بودي بلدها من الصدام للصدام

لايوجد اي رش او سمكرة

المحرك 4 سلندر

الجير عادي

يوجد دبل

الحد 35 الف

لتواصل 0500446522

الموقع الجبيل

2- السياره اوبتيما موديل 2015

اللون نبيتي

ماشيه 110 الف كيلو

السياره نظيفه جدا وكالة بدون قلم بوية

المكان الرياض

السوم ٣٥ الف ونطلب من الله الزود

جوال ٠٥٦٠٠٨٥٠٨٧

3- الموديل: كيا – اوبتيما

– الموديل: 2014

– حالة السيارة : مستعملة

– القير: اوتوماتيك

– الوقود : بنزين

– العداد : 110 الف كم

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1- تحكم كامل بالتارة

2- تبترونيك للجير في التارة

3- مرايات كهرباء

4- فتحة سقف بانوراما

5- جنوط كروم مقاس 17

ملاحظة تم رش السيارة بالكامل بسبب شحوب اللون من الشمس بدون اي صدمات

السيارة محركات وايرباجات سليمة مليون بالمية

السيارة بالرياض

للتواصل 0506611029

***** انا مجرد معلن التواصل على الجوال *****

السعر :26000

5- للبيع تويوتا هايلكس 2016

جير ماكينه ماشاءالله

ممشي 177 الف

كل شي جاهز مجدد ومفحوص

البيع لاعلى سوم

الموقع ينبع

للتواصل ٠٥٦٢٦٦٤٠٣٥

الأسعار الخاصة بالسيارات المستعملة السعودية وأرقام جوالات أصحابها

1- للبيع لاعلي سوم

مازدا موديل 2009

ماشي 295 فل كامل

فتحة سقف حساسات خلفية جنوط السيارة نظيفة شد بلدها السعر على السوم

المكان جدة

رقم الجوال 0558978712

2- للبيع كامري 2001

جير مكينه مكيف علي الشرط السياره الحمدلله مافيها شي الاستمارة مجدد فيها أكثر من سنتين

على السوم

المكان رابغ

رقم الجوال 0537645974

3- مازدا- cx9 الموديل: 2018

فل حالة السيارة:

مستعملة القير:

قير اوتماتيك نوع الوقود: بنزين

الممشى: 35 عليها حمايه ارضيات وعازل امريكي ولله الحمد خاليه من الرش والصدمات ولاكن الجمب اللي بجهة السواق من الامام للخلف تاثرت البويه بتطابر تراب فخط السريع وهذي خارج الارداه ولاكن بقدر الله والحمدلله والسياره بحاله الوكاله ولله الحمد

البيع لاعلى سوم

المكان جدة

واتس اب على

الرقم 0556589980

4- -للبيع كامري 2019.

– الممشى:71000.

– شد بلد الحمد الله.

-جميع اكسسواراتها بحالة الوكالة.باستثناء حكه ف الرفرف الخلفي .

-اول مالك للسياره.

المكان مكة

– السوم 87000.

– 0555685586

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5- اخواني اعرض لكم سياره للبيع

النوع : سوناتا بانوراما فل كامل من دون بصمه

الماركة: هونداي

المحرك : 4سلندر اقتصادي جدا

الموديل ..2013

الممشى. 140 لف كيلو استخدام نظيف جدا

لون الخارجي : ابيض

لون الداخلي : بيج نضيف جدا الجلد الاصلي شركه وكاله

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المواصفات :

– ريموت كنترول

– موفر وقود CEO

– مثبت سرعة

– تحكم دركسون

– مكيف خلفي

-شاشة معلومات

– مرايا كهرباء

– مداخل شاحن جوال

– مدخل AUX – USB

– جنوط شركه الاصلي

– كشفات في الصدام الامامي

– انوار ليد في العدسات الامامي ف الواطي

والمزيد من الموصفات الخاصه ف الفئه استاندر

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البودي :

بدي وكاله بدون اي صدوم او حوادث

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الفحص الدوري جديد

طقم كفرات ياباني بحاله ممتازة

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القير 100 % 100 تماتك وعادي

المكينة 100 % 100

الارباجات 100 % 100

الكهرباء 100 % 100

المكيف 100 % 100

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السياره جاهزه لل استخدام

اخواني الرجاء السوم للصامل

اترككم مع الصور

السوم واصل24.5 الف والبيع قريب

موقع السياره الجوف طبرجل

جوال 0538114456