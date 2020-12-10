فيديو نيسان تطور Qashqai موديل 2021

بعد أن نشرت نيسان مؤخرا مواصفات سيارتهاQashqai الجديدة موديل 2021، واستعرضت تفاصيل التصميم الخارجي، قامت حديثا بالكشف عن للمواصفات الداخلية للسيارة الكروس أوفر رباعية وأمامية الدفع.

نيسان تكشف عن مقصورة Qashqai 2021

واختلفت مقصورة السيارة كليا عن قمرة مركبات Qashqai السابقة، وأصبحت أكثر عصرية، وازدادت فيها المسافة بين مقاعد الركاب، وكذلك ازداد ارتفاع السقف من الداخل، واكتسبت الأبواب حجرات إضافية تتسع لقوارير مياه كبيرة.

مقاعد عصرية وناقل حركة مطور

وحصلت Qashqai الجديدة على مقاعد عصرية مكسوة بأفخم أنواع الجلود، كما تزينت بعناصر من الجلد والخشب والكروم، وزودت القمرة بمكبرات صوت ممتازة، وتم تغيير تصميم ناقل الحركة ليصبح أصغر، ومزود بأزرار تعمل باللمس، أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

أنظمة حديثة في سيارات Qashqai

نيسان أضافت إلى سيارتها Qashqai موديل 2021 أحدث أنظمة المولتيميديا القادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية، هذا بالإضافة إلى أحدث أنظمة الأمان، وأنظمة لزيادة الثبات على المنحدرات والمنعطقات والطرق الزلقة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.