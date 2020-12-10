سيارات فورد جديدة بأسعار تنافسية تبدأ من 31 ألف ريال للبيع في السعودية

أرخص عروض أسعار سيارات فورد جديدة للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من 31 ألف ريال، نتناول اليوم في تقريرنا أحدث عروض سيارات فورد جديدة موديلات حديثة، حيث تواجدت العديد من سيارات فورد بأسعار تنافسية موديلات من 2018 وحتى 2020، وذلك سواء في المعارض المختلفة بالمدن أو في شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وتنوعت السيارات المتاحة للبيع وجاءت بمختلف الفئات التي تناسب عشاق الذوق الرفيع من السيارات، حيث توافرت سيارات سيدان وسيارات رياضية متعددة الاستخدام بأسعار جيدة، وفي تقريرنا اليوم سوف نقدم لكم أحدث عروض سيارات فورد الجديدة المتاحة للبيع.

أسعار سيارات فورد جديد موديلات حديثة

جاءت آخر عروض سيارات فورد جديد موديلات 2018 في السعودية لتتضمن العروض التالية:

سيارة فورد فيغو 2018 سيدان جديد عداد كيلومترات صفر ناقل حركة أوتوماتيك، السيارة متاحة باللونين الأسود والفضي في معارض مدينة الدمام بسعر 31 ألف ريال.

سيدان جديد عداد كيلومترات صفر ناقل حركة أوتوماتيك، السيارة متاحة باللونين الأسود والفضي في معارض مدينة الدمام بسعر 31 ألف ريال. سيارة فورد فيغو امبيانتي 2018 الجديدة من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 39 ألف ريال، السيارة سيدان دفع أمامي جديدة، محرك 4 سلندر 110 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك حمراء اللون.

الجديدة من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 39 ألف ريال، السيارة سيدان دفع أمامي جديدة، محرك 4 سلندر 110 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك حمراء اللون. سيارة فورد اكسبيديشن 2018 أوتوماتيك رياضية متعددة الاستخدام، السيارة جديدة عداد كيلومترات صفر لونها أسود ومتاحة للبيع في معارض مدينة الرياض بسعر 168.000 ريال سعودي.

أوتوماتيك رياضية متعددة الاستخدام، السيارة جديدة عداد كيلومترات صفر لونها أسود ومتاحة للبيع في معارض مدينة الرياض بسعر 168.000 ريال سعودي. فورد رنجر XLT موديل 2018 جديدة من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 99 ألف ريال، السيارة نقل دفع رباعي جديدة، محرك 4 سلندر 164 حصان فضية اللون مع ناقل حركة عادي.

جديدة من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 99 ألف ريال، السيارة نقل دفع رباعي جديدة، محرك 4 سلندر 164 حصان فضية اللون مع ناقل حركة عادي. سيارة فورد اكسبيديشن 2018 جديدة قير أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، السيارة بنية اللون تتوفر في معارض مدينة الرياض بسعر 178.000 ريال سعودي.

جديدة قير أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، السيارة بنية اللون تتوفر في معارض مدينة الرياض بسعر 178.000 ريال سعودي. سيارة فورد توروس SE ايكو بوست 2018 من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 111 ألف ريال، السيارة سيدان دفع أمامي ، محرك 6 سلندر 240 حصان حمراء اللون مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عروض فورد جديد موديلات 2019 – 2020

تتوافر أيضا من سيارات فورد موديلات 2019 و2020 عروض لا تفوتك بأسعار جيدة للغاية، حيث تواجدت سيارة فورد إف 150 رابتور 2020، جديدة أوتوماتيك بيضاء اللون تتوفر في معارض مدينة الرياض والسعر المطلوب 39.999 ريال سعودي، وتم عرض سيارة فورد ايدج تايتينيوم 2019 الجديدة لدى توكيلات الجزيرة للبيع بسعر 164 ألف ريال، ومتاح أيضا التقسيط بقيمة 2,855 ريال شهريا.

ولدى توكيلات الجزيرة للسيارات أيضا عُرضت سيارة فورد اكسبلورر XLT FWD 2019 للبيع بسعر 130 ألف ريال، أو بقسط شهري يبلغ 2,251 ريال، ومتاحة أيضا سيارة فورد موستنج GT 2020، جديدة أوتوماتيك فضية اللون تتوفر في معارض مدينة الرياض أيضا بسعر 429.999 ريال سعودي.، ومتاحة أيضا سيارة فورد موستنج 2020، جديدة أوتوماتيك بيضاء اللون تتوفر كذلك في معارض مدينة الرياض، والسعر المطلوب 199.999 ريال سعودي.

وتواجدت أيضا سيارة فورد توروس 2020، جديدة أوتوماتيك سوداء اللون تتوفر في معارض مدينة جدة والسعر المطلوب 108.000 ريال سعودي، ومتاحة سيارة فورد تورس أمبيانتي 2.0 تيربو 2020، بألوانها المتعددة ( بني–أسود –أبيض ) تتواجد في معارض بريدة بسعر يبلغ 103.000 ريال سعودي، ومتاحة أيضا سيارة فورد اكسبيديشن 2019، جديدة أوتوماتيك زرقاء اللون تتوفر في معارض مدينة جدة والسعر المطلوب 164.500 ريال سعودي.