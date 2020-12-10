هيونداي إلنترا مستعمل نظيف بسعر يبدأ من 14 ألف ريال للبيع في السعودية

نقدم لكم في موضوعنا اليوم أرخص أسعار سيارات هيونداي إلنترا مستعمل للبيع في حراج السعودية، وتعددت عروض سيارات إلنترا المفضلة لدى الكثيرين من عشاق السيارات، والتي أتيحت للبيع بداية من هذا الشهر بأسعار تنافسية تبدأ من 14 ألف ريال فقط، مع تنوع موديلات السيارات المعروضة للبيع بالنسبة لسنة الصنع، حيث توافرت موديلات إلنترا متنوعة من 2014 وحتى 2020 بأسعار جيدة نوعاً ما، خاصة بعد انخفاض سعر السيارات بشكل عام وانخفاض معدل شراء السيارات هذا العام بشكل ملحوظ.

عروض سيارات هيونداي إلنترا مستعمل موديلات حديثة

في عروض سيارات هيونداي إلنترا خلال هذا الشهر، تواجدت سيارة هيونداي إلنترا 2016 أوتوماتيك فئة سيدان بيضاء اللون، عدادها يصل إلى 190 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 28.500 ريال سعودي، وتتوفر أيضا في حراج الرياض سيارة هيونداي إلنترا 2016 نص فل سيدان، محرك CC 1600 قير أوتوماتيك بيضاء اللون عدادها يصل إلى 60 ألف كم، والسعر المطلوب 36.000 ريال سعودي،وفي حراج مكة تواجدت سيارة هيونداي إلنترا 2016 أوتوماتيك فئة سيدان بيضاء اللون، للبيع بسعر يبلغ 38 ألف ريال سعودي وتجاوز عدادها 146 ألف كم.

كما تتوفر سيارة هيونداي إلنترا 2016 سيدان تجاوز عدادها 139 ألف كم للبيع بسعر 39.000 ريال سعودي، السيارة تتواجد في حراج جدة وهي فضية اللون وناقل الحركة فيها أوتوماتيكي، وتتوفر أيضا في حراج جدة أرخص سيارة في موضوعنا اليوم وهي سيارة هيونداي إلنترا 2014، السيارة متاحة للبيع بسعر 14 ألف ريال عدادها 150 ألف كم ناقل الحركة يدوي ولونها أبيض، كما تتواجد في أبها سيارة هيونداي إلنترا 2015 للبيع بسعر 36.500 ريال سعودي، السيارة لزنها فضي من فئة سيدان مع ناقل حركة أوتوماتيكي وعدادها يصل إلى 120 ألف كم.

أرخص سيارات إلنترا موديلات 2019 – 2020

تتوفر في حراج جدة سيارتان هيونداي إلنترا موديل 2020 أوتوماتيك سيدان، إحداهما بيضاء اللون عدادها قد يصل إلى 20 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 63.000 ريال سعودي، والثانية فضية اللون شبه جديد عدادها 500 كم فقط وسعرها 62 ألف ريال.

أما بالنسبة لموديلات 2019 فقد توافرت في حراج الرياض للمستعمل سيارة إلنترا 2019 أوتوماتيك رمادية اللون، عدادها 40 ألف كم والسعر المطلوب قسط شهري بقيمة 1.058 ريال سعودي، وتتوفر أيضا في حراج جدة سيارة هيونداي إلنترا 2019 أوتوماتيك زرقاء اللون، عدادها 20 ألف كم والسعر المطلوب 58.000 ريال سعودي، وأخيراً تواجدت سيارة هيونداي إلنترا 2019 نص فل أوتوماتيك بيضاء اللون للبيع بقسط شهري بقيمة 1.139 ريال سعودي، عداد السيارة يصل إلى 70 ألف كم ومعروضة للبيع في حراج الرياض.