فورد f150 سيارة بيك آب الأشهر على الإطلاق عملاقة على الطريق

فورد fl50 ، هي أخر إصدارات شركة فورد لصناعة السيارات وهي شركة من أصل أمريكي تقع في ولاية ميشينجان الأمريكية وهي من اكبر 10 شركات على مستوي العالم في صناعة السيارات لجودة تصنيعها للسيارات وتطورها ، لقد أزاحت الستار منذ أيام قليلة عن أحدث وأفضل سيارة بيك آب في العالم فورد f150 العملاقة والجديدة كليا ، فلنتعرف الآن عن مواصفات العملاق الجديد كليا فتابعوا معي . مواصفات فورد f150 فورد f150 مميزاتها الرئيسية هي أول مولد كهربائي من طراز f-150 وسوف تقوم بإضافتها فى 10% من شاحنتها مستقبلا .

مميزاتها الرئيسية هي أول مولد كهربائي من طراز f-150 وسوف تقوم بإضافتها فى 10% من شاحنتها مستقبلا . تمتلك السيارة العملاقة محرك جبار power boost الهجين ،المحرك يأتي ب 8 أسطوانات سعة 5.0 لتر قادر على توليد عزم 816 حصانا ( بالفعل انه جبار وعملاق ) مع شاحن توربيني مزدوج ومحرك عملاق كهربائي بقوة 35 كيلو وات وبطارية ليثيوم أيون 1.5 كيلو وات .

ناقل حركة أتوماتيكي به 10 سرعات ، مع نظام دفع خلفي أساسيا ، ونظام دفع رباعي اختياري .

إضافة مولد كهربائي الجديد من فورد ، الذي يمكن لمالكين السيارة تشغيل أجهزة كهربائية عبر المقابس الكهربائية الذي بجانب السرير داخل الشاحنة وهذه ميزة متطورة وجبارة .

تتميز الشاحنة الجبارة ب أمتصاص الصدمات من الخلف والأمام ومن الجانبين ممتصات مصنوعة من المعدن ، الممتص الأمامي به مصابيح LED لتوفير إضاءة أقوي في القيادة الليلية . فورد f150 من الداخل تتميز فورد f150 أنها مثالية عمليا وترفيهيا والوصول إلى واجهة القيادة سهل للغاية حيث تتميز بمساعد قيادة نشط ، يتميز بمستشعرات مختلفة وكاميرا موجهة للسائق بدون استخدام أي من اليدين ، مع شاشة تعمل باللمس بمقياس 12 بوصة مع احدث نظام من فورد .

أنها مثالية عمليا وترفيهيا والوصول إلى واجهة القيادة سهل للغاية حيث تتميز بمساعد قيادة نشط ، يتميز بمستشعرات مختلفة وكاميرا موجهة للسائق بدون استخدام أي من اليدين ، مع شاشة تعمل باللمس بمقياس 12 بوصة مع احدث نظام من فورد . اسفل الشاشة قامت فورد بإضافة مقابض للتحكم في مناخ درجة حرارة الشاحنة من الداخل .

المقصورة داخل الشاحنة تتميز بأنها كبيرة وسيأتيك انطباع أنها مكتب أو طاولة وهذه ميزة عملاقة للذين يستخدمون الحاسوب أو الذين يأكلون داخل الشاحنة

مقاعد الشاحنة مصنوعة من الجلد الفاخر ولكن تفتقر إلي بعض التفاصيل . سعر فورد f150 سعر الشاحنة في المملكة العربية السعودية تبدأ من 140.000 إلي 150.000 ريال سعودي مواصفات فورد f150فورد f150 من الداخلسعر فورد f150 لقد وصلنا لنهاية مواصفات وسعر فورد f150 فهي شاحنة جبارة وعملاقة ومتطورة وحديثة كليا أنها تستحق التجربة والاستمتاع بمزاياها الجبارة .

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