شروط تجديد رخصة القيادة الإماراتية 2020

تجديد رخصة القيادة الإماراتية تُعَدُ من الأمور الهامة على كل ساكني دولة الإمارات العربية سواء حاملي الجنسية الإماراتية أو مقيمًا على أراضيها، حتى يُسهلَ على كل سائقي السيارات التنقل من مكانٍ إلى آخر داخل دولة الإمارات، تفاديًّا لأى من الغرامات أو الخضوع لأية مخالفات هم بغنى عنها، ومن المعروف أنه يتم تجديد رخصة القيادة لمواطني الإمارات العربية وكذلك مواطني مجلس التعاون الخليجي كل عشر سنوات، أما بالنسبة للمغتربين المقيمين على أراضِ دولة الإمارات فيتم تجديد رخصة القيادة التابعة لهم كل خمس سنوات، ويجب على كل سائق تسديد كل ما عليه من مخالفات أو غرامات مرورية قبل عقد النية عن تجديد رخصة القيادة.

يلزم على كل سائق تقديم روشته بفحص نظر لا يمرُ عليه أكثر من ستة أشهر من تاريخ إصداره

أصل وصورة من بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول

يجب على من يريد تجديد الرخصة سداد جميع ماعليه من مخالفات مرورية

إذا كان عمر السائق فوق 21 عام عليه تجديد الرخصة قبل عام من موعد انتهائها

إذا كان عمر السائق دون 21 عام عليه تجديد الرخصة قبل 6 أشهر من موعد إنتهاء الرخصة

تعبئة كافة المعلومات المطلوب مل

لا يصح تجديد الرخصة المرحلية أو المؤقتة

دفع الرسوم المرورية الخاصة بتجديد الرخصة

شروط تجديد رخصة القيادة الإماراتيةرسوم خدمة تجديد رخصة القيادة الإماراتية

الجدير بالذكر تختلف الرسوم المرورية حسب الفئة العُمرية، حيثُ أن السائقون الذين أعمارهم قبل 21 عام تكون قيمة الرسوم المرورية 120 درهم مقسمة بين 100 درهم رسوم تجديد الرخصة و20 درهم رسوم الابتكار والمعرفة، أما السائقون الذين أعمارهم فوق 21 تكون قيمة الرسوم المرورية 320 درهم مقسمة بين 300 درهم رسوم تجديد الرخصة و20 درهم رسوم الابتكار والمعرفة، في حالة تجديد رخصة بعد إنتهاء صلاحيتها يتم دفع غرامة قَدرُها 10 دراهم عن كل شهر كحد أقصى 500 درهم، كما تصبح الرخصة لاغية ولا يصح تجديدها في حالة مرور 10 أعوام على انتهاء الرخصة.

والذي يجب ذكره أن هناك بعض من الدوائر المرورية المتواجدة داخل دولة الإمارات العربية بدأت في تطبيق نظام تجديد الرخصة إلكترونياً وذلك من خلال استخدام التطبيقات الذكية أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة النقل والمواصلات لدولة الإمارات، وفي حالة استخراج رخصة قيادة للمرة الأولى فعلى المتعامل التدريب أولاً في مدارس تعليم قيادة والخصوع للفحص التقيمي ثم التقدم بالأوراق المطلوبة لفتح ملف مروري.

عدد أثنين من الصور الشخصية

تقرير فحص نظر في إحدى المراكز المعتمدة للدوائر المرورية داخل دولة الإمارات

أصل وصورة بطاقة الهوية ولابد أن تكون سارية المفعول.

إمارة أبوظبي نجد شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات

إمارة دبي يوجد مركز دبي لتعليم قيادة السيارات، مركز الأهلي لقيادة السيارات، ومركز بالحصا السياقة، ومركز كلدراي لتعليم قيادة السيارات

إمارة الشارقة مركز الشارقة للسياقة

رأس الخيمة مركز رأس الخيمة لقيادة السيارات

إمارة الفجيرة مركز الفجيرة الوطني للسياقة.

الشروط المطلوبة لفتح ملف مروريالمراكز والمدارس المعتمدة داخل الإمارات العربية لتعليم القيادة

ويجب التنويه على أنه من الممكن استبدال رخصة القيادة الصادر من البلدان السالف ذكرها برخصة قيادة إماراتية دون الحاجة إلى الخضوع إلى دورات تدريبية أو إجتياز أيًا من الاختبارات التي تُجريها الدوائر المرورية.

فتح ملف مروري في إحدى المدارس المعتمدة لتعليم السياقة داخل الإمارات

عمل تقرير بفحص نظر في أحد الدوائر المعتمدة في دولة الإمارات

الخضوع لجميع الحصص التدريبية الخاصة بتعليم القيادة

اجتياز الاختبار التقيمي النهائي التي تُجريه دوائر المرور الإماراتية

الحصول على رخصة السياقة من الدوائر المرورية.

الإجراءات المتبعة لتعليم قيادة السيارات