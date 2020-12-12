سعر تويوتا يارس كروس 2021 بالسعودية والإمارات ومواصفاتها الرائعة وتصميمها الأنيق

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سيارتها الجديدة تويوتا يارس كروس 2021م، ومن المقرر أن تقوم الشركة بطرح هذه السيارة الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط واليابان في نهاية سنة 2020م، والسيارة في الأساس يارس هاتشباك، ولكن أطول بعض الشيء، مع احتوائها على بعض العناصر الأخرى في التصميم، وتقنية الدفع الرباعي والمحرك، وتم بناء السيارة على طراز سيارة تويوتا يارس، والسيارة كروس اوفر صغيرة في الحجم، ويبلغ حجم قاعدة العجلات 100.8 بوصة، وطولها يصل إلى 164.6 بوصة.

وتتوفر سيارة تويوتا يارس كروس بنوعين من حيث سعة المحركات، النوع الأول يأتي بسعة 1.5 لتر مع ناقل حركة يدوي، يحتوي على 6 سرعات، أو ناقل اوتوماتيكي، والنوع الثاني من المحرك فهو هجين ويستخدم في محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات، وبالإضافة إلى المحرك الكهربائي، وهذا المحرك الهجين يتم تقديمه بنظام الدفع الرباعي، وتأتي السيارة بأضواء ليد من الأمام تتميز بالأناقة، وتأتي بأضواء LED جانبية على هيئة مخالب النمر، وأضواء ضبابية أسفل إكصدام السيارة الأمامي، أما تصميم السيارة من الخلف فيأتي بشكل رياضي مميز، ويحتوي على أضواء LED، كما تحتوي السيارة على عواكس ضوئية حمراء مصممه على شكل طولي متعرج، والشركة قامت خلال الفترة الأخيرة بالإعلان عن سياراتها الجديدة مثل سيارة تويوتا افالون، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر تويوتا يارس كروس بالسعودية والإمارات، لكي نعرف الفرق بينها وبين أسعار سيارات فورد الأمريكية.

مواصفات تويوتا يارس كروس 2021 من الداخل

يأتي تصميم السيارة الداخلي بشكل مميز وأنيق، حيث تتميز بوجود الكونسول الوسطي العميق، ويأتي التصميم مدعوم بالبلاستيك الأسود اللامع، وتحتوي المركبة على مقاعد من الجلد المريح والمميز، ومدمجة بالقماش الأنيق المطرز، وتحتوي أيضاً على نظام المعلومات والترفيه الذي تقدمه شركة تويوتا العالمية، والذي يعمل بأزرار الاختصارات واللمس، وتدعم السيارة تقنية Apple Car Play، وتقنية Android Auto، وتحتوي السيارة على صندوق الأمتعة والذي يمكن التحكم فيه من خلال مفاتيح التحكم في الأرضية لضبط ارتفاع السيارة والأشرطة التي تستخدم في حمل الأمتعة الصغيرة، وتحتوي على باب خلفي يتم فتحه تلقائياً عند تصويب ركلة أسفل مصد السيارة الخلفي.

مواصفات الأمان بالسيارة

تحتوي سيارة تويوتا يارس كروس 2021 على مواصفات أمان عالية وهى كما يلي:-

تحتوي على رادار لمنع اصطدام السيارة من الأمام. السيارة تحتوي على نظام لتثبيت السيارة التكيفي. السيارة مزودة بنظام الكبح التلقائي يستخدم في الطوارئ. تحتوي المركبة على كاميرا خلفية وأخرى أمامية. يوجد بالسيارة حساسات بتقنية 360 درجة. يوجد بالمركبة وسائل أمان عبارة عن وسائد هوائية. السيارة تحتوي على نظام دخول وتشغيل السيارة دون مفتاح.

سعر تويوتا يارس كروس 2021م

سوف نتعرف معكم على سعر السيارة بالدولار الأمريكي والسعر بالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهى كما يلي:-