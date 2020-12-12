تدخل مجموعة BMW في تعاون مع أحد أبرز الشخصيات المعروفة في السينما الأمريكية، حيث سيقوم الممثل كريستوف والتز دور الشريك المبتكر لعلامة BMW التجارية الفاخرة

الممثل العالمي كريستوف والتز يختبر سيارة BMW iX

في إطار بحثها عن الإلهام وتبادل الأفكار مع قادة الرأي وأصحاب الرؤى، تدخل مجموعة BMW في تعاون مع أحد أبرز الشخصيات المعروفة في السينما الأمريكية، حيث سيقوم الممثل كريستوف والتز دور الشريك المبتكر لعلامة BMW التجارية الفاخرة.

ومع انطلاق هذا التعاون، يشارك والتز بدور رئيسي في العرض العالمي الأول للتصميم لسيارة BMW iX. وكان الطراز المستقبلي لمجموعة BMW قد احتفل بعرضه الأول خلال حدث #NEXTGen 2020.

ومع إقامة #NEXTGen هذا العام، الحدث الذي يتم إنتاجه رقميًا بالكامل لعدة أيام ويبث على موقع ، فلا يقتصر الأمر بالنسبة لمجموعة BMW على تقديم نظرة مستقبلية للتنقل الفردي في المستقبل، وإنما تقدم أيضًا رؤى مثيرة حول كيفية تطوير النماذج والتقنيات التي طورتها الشركة وتقود من خلالها التحول الحالي في صناعة السيارات. ومن أجل اكتساب فهم أعمق لاحتياجات المستقبل ورغباته وتوجهاته، تتعاون مجموعة BMW مع رواد ومفكرين ضمن مجالات متنوعة مثل تكنولوجيا الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية والأزياء والرياضة والبيئة والعلوم الاجتماعية بالإضافة إلى الموسيقى والأفلام والتخصصات الثقافية الأخرى.

مباحثات BMWمع كريستوف والتز الحائز على أوسكار مرتين

وكان المباحثات قد بدأت مع الممثل كريستوف والتز، الحائز على جائزتي أوسكار عن أدواره في كل من فيلم "Inglorious Bastards" (2009) و"Django Unchained" (2012)، عن طريق أوليفر زيبسي، رئيس مجلس إدارة BMW AG. ووجهت الدعوة للممثل للمشاركة في حوار حاسم مع المصممين ومطوري التكنولوجيا وخبراء الإستراتيجية من مجموعة BMW. كان التركيز على تصميم سيارة BMW iX ومجالات الابتكار الحالية لمجموعة BMW والظروف العامة التي سيستمر تطور التنقل الفردي في ظلها في المستقبل.

كريستوف والتز ينضم إلى مجموعة بي إم دبيلو

يقول أوليفر زيبسي: "كانت المناقشات التي أجريناها مع كريستوف والتز في الفترة التي تسبق انعقاد حدث #NEXTGen 2020 حول التقنيات المستقبلية والتغيير الاجتماعي والأهمية المستقبلية لمتعة القيادة ملهمة للغاية. لقد أعطانا وجهات نظر جديدة من خلال انفتاحه وخبراته. ويسعدني انضمام شخص مبدع مثل كريستوف والتز الذي سيحدانا بأفكاره ومعلوماته مرارًا وتكرارًا".

كريستوف والتز مهتم بالاستدامة والمنتجات عالية الجودة

عندما يتعلق الأمر بالسيارات، يقدر كريستوف والتز الجودة الفائقة والدقة التكنولوجية والاهتمام بالتفاصيل. إنه مهتم بشكل خاص بالطابع المستدام للمنتجات عالية الجودة وبالتالي المعمرة. لكن الممثل مهتم أيضًا بشكل مكثف بالجانب البيئي لتقنية القيادة المستدامة فيما يتعلق بحماية المناخ والحفاظ على الموارد. وبناءً على ذلك، فإنه يتابع التقدم في مجال التنقل الكهربائي باهتمام كبير.