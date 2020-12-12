سيارات لكزس مستعمل بحالة ممتازة للبيع بأسعار تنافسية تبدأ من 119 ألف ريال، سنتناول اليوم أحدث عروض سيارات لكزس قسم المستعمل في حراج السيارات المستعملة، ومن خلال تقريرنا اليوم سوف نعرض عليكم أنواع متعددة وموديلات مختلفة من سيارات لكزس المميزة والتي يفضلها الكثير من المهتمين بعالم السيارات، من يعرف سيارات لكزس يعرف أن لها موديلات عديدة وهي ES , GS , IS , LS , LX ، ويختلف كل منا من حيث السيارة المُفضلة بالنسبة له ولكن الجميع يتفق على أن سيارات لكزس من أفضل أنواع السيارات حول العالم، وسنتناول اليوم مجموعة حديثة مختلفة بحالة ممتازة من سيارات لكزس قسم المستعمل تبدأ من 2017 وحتى 2020.

عروض سيارات لكزس مستعمل للبيع بحالة ممتازة

تتوفر الآن سيارة لكزس ES 2020 باللون الرمادي سيدان أوتوماتيك في حراج الرياض للسيارات المستعملة، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (19.999 – 10.000) كم متاحة للبيع بسعر 175.000 ريال سعودي، كما تتوفر أيضا في حراج الرياض سيارة لكزس ES 2019 250 باللون الذهبي سيدان أوتوماتيك، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (49.999 – 40.000) كم والسعر المطلوب 185.000 ريال سعودي، وسيارة لكزس ES 2018 باللون الأبيض سيدان أوتوماتيك معروضة للبيع لأعلى سوم وعدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (159.999 – 150.000) كم.

وتتوفر أيضا سيارة لكزس ES350 CC 2020 باللون الأبيض سيدان أوتوماتيك في مدينة الدمام، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (19.999 – 10.000) كم والسعر المطلوب 215.000 ريال سعودي، وفي حراج جدة للسيارات المستعملة تواجدت سيارة لكزس LX 2018 باللون الفضي قير أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام ، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين( 19.999 – 10.000) كم معروضة للبيع بسعر 390.000 ريال سعودي، وسيارة لكزس 2018 باللون الذهبي سيدان أوتوماتيك، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين ( 39.999 – 30.000) كم، والسعر المطلوب 162.500 ريال سعودي.

سيارات لكزس مستعمل للبيع موديلات 2017

تضمنت عروض سيارات لكزس مستعمل موديلات 2017 سيارة لكزس IS 200T 2017 باللون الفضي سيدان أوتوماتيك، تتواجد في حراج جدة بسعر 140.000 ريال وعدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (49.999 – 40.000) كم، وتتوفر أيضا سيارة لكزس LX 2017 باللون الأسود قير أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام وتتواجد في حراج الرياض للسيارات المستعملة، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (9.999 – 501) كم والسعر المطلوب 210.000 ريال سعودي.

كما تتواجد في مدينة القصيم سيارة لكزس ES 2017 350 باللون الأسود سيدان أوتوماتيك، عدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (129.999 – 120.000) كم ومتاحة للبيع بسعر يبلغ 119.000 ريال سعودي، وأخيراً تتوفر سيارة لكزس ES 2017 باللون الأحمر سيدان أوتوماتيك، السيارة تتواجد في الاحساء وعدد الكيلومترات المقطوعة يتراوح بين (79.999 – 70.000) كم والسعر المطلوب 130.000 ريال سعودي فقط.