سياره يارس 2021 تويوتا في السعودية أسعارها ومواصفاتها

سياره يارس التي تم طرحها الآن في الأسواق الخليجية ومعظم دول العالم من شركة تويوتا اليابانية والتي لها عدة أعوام تطلق فئات سيارات تويوتا التي معروف عنها منذ زمن بقوتها سواء كانت في محركها أو في قوة هيكلها الخارجي ،تأتي تويوتا ياريس الجديدة كلياً بمواصفات متميزه سواء كانت في خارجها أو في داخل السيارة وسوف نتحدث اليوم عن فئة سيارة ياريس كروس 2021 الحديثة وتم طرحها بالفعل بعد الكشف عنها مؤخراً من الشركة وإذا ما تحدثنا عن فئات السيارة المطروحة من الشركة بألوانها المتميزة في موديل سيارة تويوتا يارس 2021 سوف تلفت أنتباه كل عاشقي سيارات تويوتا حيث يوجد منها اللون الأحمر والأسود والأحمر الغامق جداً و أسعار تويوتا يارس داخل السعودية سوف نتعرف عليها أيضاً في هذا المقال .

سياره يارس ومواصفاتها الداخلية والتي تم تجهيزها بشكل فائق :-

تم طرح هذه الفئة من قبل الشركة بشكل مميز وأنيق داخلياً وخارجياً وهذا ما يميز الشركة اليابانية منذ سنين حيث قامت الشركة بوضع مميزات كثيرة داخل السيارة نذكر منها ما يلي :-

يأتي تصميم السيارة بخمسة أبواب بشكل HATCH BACK .

تم تصنيف السيارة بالشكل العام للموديل SUB-COMPACT HATCH BACK .

تم تصنيع السيارة وبلد المنشأ في دولة تايلاند بتوكيل من الشركة الأساس .

يصل وزن السيارة بالكيلو جرام إلي 1045 حتي 1060 .

مقاعد السيارة الداخلية من الجلد الفاخر الذي يشعرك بالراحة في الجلوس .

كما تم أصافة القماش الذي تم تطريزه بدقة وأناقة .

تتميز السيارة بوجود DEEP MIDDILE CONSOL .

تصميم السيارة يحتوي علي البلاستيك اللامع في مظهره في داخل السيارة .

داخل السيارة نظم معلوماتية وترفيها التي أضافتها الشركة علي هذا الموديل .

تحتوي السيارة علي أكثر من تقنية هما APPLE CAR PLAY ،ANDROID AUTO .

يأتي الباب الخلفي بإضافة مميزه في موديل السيارة حيث يمكنك فتح الباب بمجرد الركل في جزء السيارة الخلفي .

تويوتا يارس 2021 والفئات المتوفرة منها هي فئتين كالآتي :-

الفئة الأولي تأتي بمحرك 1.314 FWD ، وعلبة التروس الخاصة بها CVT وبقوة ستة وثمانون حصان وعزم السيارة 121 نيوتن واستهلاك الوقود يصل إلي 5.8 لتر لكل مائة كيلو متر وسرعتها عند التشغيل تصل إلي 13.5 كيلو متر في الثانية الواحدة .

الفئة الثانية تأتي بمحرك 1.514 FWD وعلبة التروس الخاصة بها CVT وبقوة مائة وخمسة حصان وعزم السيارة 141 نيوتن واستهلاك الوقود يصل إلي 6.1 لتر لكل مائة كيلو متر وسرعتها عند التشغيل تصل إلي 11 كيلو متر في الثانية الواحدة .

تم تجهيز السيارة بإمكانية تشغيلها دون الحاجة إلي مفتاح التشغيل كإضافة تكنولوجية جديدة . كما تم إضافة وسيلة الأمان المتعارف عليها من قبل الشركة وهي الوسائد الهوائية للحماية الأعلى . تم إضافة أيضاً المجسات ذات الحساسية العالية بتقنية جديدة وهي ذات درجة تصل إلي 360 . ميزة الكاميرات التي تم وضعها بالسيارة من الأمام وفي خلف السيارة أيضاً لتتيح للسائق رؤية ما خلف وأمام السيارة . كما تم إضافة ميزة الكبح التلقائي للسيارة وذلك لاستخدام هذه الميزة عند الطوارئ . تحتوي السيارة أيضاً علي نظام خاص بالتثبيت الكلي للسيارة والمعروف باسم التثبيت التكيفي . كما تحتوي علي رادار داخل السيارة مجهز لحماية السيارة من التصادم في المنطقة الأمامية .

فئة السيارة YARES SA يبدأ سعرها من ثمانية وسبعون ألف ريال سعودي حتي تسعة وخمسون ألف ريال سعودي .

فئة السيارة YARES SA PLUS يبدأ سعرها من ثمانية وستون ألف ريال سعودي حتي تسعة وستون ألف ريال سعودي .

خارج المملكة العربية السعودية تتفاوت هذه الأسعار طبقاً لكل دولة وربما تصل إلي سبعة وعشرون ألف دولار أمريكي .

ياريس كروس 2021 بمواصفات أمان كثيرة وهي :-أسعار تويوتا يارس 2021 في السعودية :-

سياره يارس 2021 الجديدة كلياً من حيث الهيكل الخارجي والألوان والتقنيات المضافة لهذه السيارة أذا ما تم مقارنتها بموديلات كثيرة في الأسواق من حيث الإمكانيات وسعرها ستجدها مميزه حيث أن أسعارها في متناول فئات كثيره من الناس وتجد نفسك باحتمالية كبري بأن تفكر في أمتلاك مقل هذه السيارة .