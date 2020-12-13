مواصفات التحفة الكورية سيارة كيا كادينزا

سيارة كيا كادينزا، تعتبر شركة كيا كادينزا من أهم أنواع السيارات التي توجد في السوق الأوروبي، وبالنسبة لمحبي الموضة في السيارات والتجديد فهي تعد من أهم أنواع السيارات الكورية التي توجد في المنطقة، وتعد كوريا من أهم الدول المصنعة للسيارات بأنواعها، أما هذه السيارة الجديدة التي تسمى كيا كادينزا قد لفتت الكثير من الجمهور، في هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات التحفة الكورية كيا كادينزا.

انطلاق التحفة الكورية كيا كادينزا

في هذ الوقت الحاضر تم إطلاق العملاق الكوري كيا كادينزا وهي أحد أهم السيارات الفخمة التي توجد في المنطقة، وأيضًا واحدة من أفضل سيارات السيدان في الأسواق والتي تتمتع بتقنيات كثيرة وذكية وأيضًا تتكون من تصميم مثير ورياضي يخطف الأنظار ويجعل هذه السيارة هي الأفخم بدون منافس.

تستمد سيارة كيا كادينزا قوتها من محرك V6 والذي تكون سعته 3500 سي سي والذي قوته 290 حصان و 388 نيوتن متر، والمحرك يكون متصل بفتيس أوتوماتيك سرعته 8 ويعمل المحرك بقوة الدفع الأمامي.

تتميز سيارة كيا كادينزا بأن لها تصميم خارجي مثير للإهتمام من جميع الجوانب، وذلك بداية من الشبكة الجديدة التي توجد في الأمام والتي تكون مقعرة ومستوحاه من سيارات الرياضات الكلاسيكية.

يوجد في سيارة كيا كادينزا قاعدة عجلات طويلة و زجاج خلفي يمتد لما بعد الباب وتتميز السيارة أيضًا بمصابيح أمامية هي إي دي، وأيضًا قد تدمج أضواء الانعطاف بشكل جيد وأنيق في كلا جانبي الصدام الأسفل، وهذا يضمن أن نيتك في الانعطاف سوف تكون واضحة لجميع الناس الآخرين في الطريق.

يوجد في سيارة كيا كادينزا مصابيح خلفية وبها زر لفتح باب الأمتعة والذي يكون مدمج بالشعار، وذلك بالإضافة إلى باب أمتعة خلفي يكون بلمسات الكروم والذي يعكس الرقي والثبات، في حين أن الملمح الخلفي برشاقة يقوم بتقديم الملمح الرياضي والانطباع الجذاب.

تمتاز سيارة كيا كادينزا من الداخل بأنها ذو تصميم راقي وخامات تكون عالية الجودة، حيث أنها تأتي بحيز أكبر من رأس الركاب.

مميزات سيارة كيا كادينزا