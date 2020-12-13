فورد 2017 جديد للبيع بأسعار تنافسية لدى توكيلات الجزيرة للسيارات

فورد جديد 2017 للبيع بأسعار تنافسية لدى توكيلات الجزيرة للسيارات، تنوعت عروض سيارات فورد 2017 المتاحة للبيع والتي تتوافق مع مختلف تطلعات عشاق السيارات، حيث توافرت سيارات فورد اكسبلورر وفورد موستنج وفورد توروس وغيرها بمختلف الفئات سيدان وكوبيه وسيارات رياضية، وتوافرت العديد من العروض الخاصة بسيارات فورد ذو العلامة التجارية الأمريكية المعروفة للجميع موديلات 2017 وبأسعار تنافسية، وفي تقريرنا اليوم سوف نقدم لكم آخر عروض أسعار فورد 2017 جديد لدى توكيلات الجزيرة للسيارات.

عروض سيارات فورد 2017 جديد توكيلات الجزيرة

جاءت أحدث عروض فورد 2017 جديد من توكيلات الجزيرة للسيارات كالتالي:

فورد اكسبلورر ستاندرد 2017 جديد فضية اللون، السيارة رياضية متعددة الاستخدام ذو محرك دفع أمامي 6 سلندر تعطي 294 حصان مع حساسات خلفية وناقل حركة أوتوماتيك، متاحة للبيع لدى توكيلات الجزيرة بسعر 140 ألف ريال.

جديد فضية اللون، السيارة رياضية متعددة الاستخدام ذو محرك دفع أمامي 6 سلندر تعطي 294 حصان مع حساسات خلفية وناقل حركة أوتوماتيك، متاحة للبيع لدى توكيلات الجزيرة بسعر 140 ألف ريال. فورد اكسبلورر ليميتيد 2017 حمراء اللون من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 210 ألف ريال، السيارة رياضية متعددة الاستخدام ذو محرك دفع رباعي 6 سلندر تعطي 294 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك وحساسات خلفية.

حمراء اللون من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 210 ألف ريال، السيارة رياضية متعددة الاستخدام ذو محرك دفع رباعي 6 سلندر تعطي 294 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك وحساسات خلفية. فورد اكسبلورر سبورت 2017 بيضاء اللون رياضية متعددة الاستخدام ونفس إمكانيات المحرك في فئة ليميتد، السيارة متاحة للبيع لدى توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 213 ألف ريال سعودي.

بيضاء اللون رياضية متعددة الاستخدام ونفس إمكانيات المحرك في فئة ليميتد، السيارة متاحة للبيع لدى توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 213 ألف ريال سعودي. فورد موستنج GT بريميوم MT-A 2017 من توكيلات الجزيرة للسيارات متوفرة باللونين الأصفر والأزرق بسعر 207 ألف ريال، السيارة كوبيه دفع خلفي دو محرك 8 سلندر يعطي 435 حصان مع حساسات خلفية وناقل حركة يدوي.

من توكيلات الجزيرة للسيارات متوفرة باللونين الأصفر والأزرق بسعر 207 ألف ريال، السيارة كوبيه دفع خلفي دو محرك 8 سلندر يعطي 435 حصان مع حساسات خلفية وناقل حركة يدوي. فورد موستنج ايكوبوست 2017 متاحة بعدة ألوان، السيارة كوبيه دفع خلفي دو محرك 8 سلندر يعطي 435 حصان مع حساسات خلفية وناقل حركة يدوي، ويبلغ سعرها 155 ألف ريال.

متاحة بعدة ألوان، السيارة كوبيه دفع خلفي دو محرك 8 سلندر يعطي 435 حصان مع حساسات خلفية وناقل حركة يدوي، ويبلغ سعرها 155 ألف ريال. فورد موستنج GT أوتوماتيك 2017 من توكيلات الجزيرة للسيارات بسعر 178 ألف ريال، السيارة كوبيه ونفس إمكانيات المحرك في فئة بريميوم MT-A ولكن ناقل الحركة أوتوماتيكي وليس يدوي.

عروض فورد جديد موديل 2017

وبالنسبة لبقية موديلات 2017 من سيارات فورد المعروضة للبيع، فقد تواجدت سيارة فورد اكسبيديشن 2017 جديدة، قير أوتوماتيك فضية اللون تتوفر في معارض مدينة الدمام بسعر 138 ألف ريال سعودي، وسيارة فورد توروس اس اي ال 2017 جديدة، قير أوتوماتيك سوداء اللون تتوفر في معارض مدينة الرياض والسعر المطلوب 97.000 ريال سعودي، وسيارة فورد فيغو ترند 2017 أوتوماتيك سيدان دفع أمامي من توكيلات الجزيرة بسعر 44 ألف ريال.

وتوافرت أيضاً سيارة فورد توروس 2017 جديدة، ناقل حركة أوتوماتيك بيضاء اللون تتوفر في معارض مدينة الرياض بسعر يبلغ 90.300 ريال سعودي، وأخيرا سيارة فورد ايدج SE دفع كلي 2017، رياضية متعددة الاستخدام محرك 6 سلندر يعطي 280 حصان، السيارة متاحة لدى توكيلات الجزيرة بسعر 127 ألف ريال، ويقل هذا السعر إلى 120 ألف ريال فقط بالنسبة لسيارة فورد ايدج SE موديل 2017 دفع أمامي.