سيارات مازدا 6 موديل 2020 جديد ومستعمل بحالة ممتازة للبيع في السعودية، نستعرض اليوم معكم أحدث عروض سيارات مازدا 6 موديل 2020 المعروضة للبيع في المملكة، مازدا 6 هي سيارة من فئة سيدان دفع أمامي ممتعة للغاية في قيادتها مع نظام تثبيت سرعة متطور بالاضافة إلى العديد من المميزات الأخرى، وتعددت مؤخرا عروض سيارات مازدا مع أسعار مخفضة سواء بالنسبة للسيارات الجديدة أو المستعملة؛ وذلك لما نلاحظه من انخفاض في أسعار السيارات في الفترة الراهنة، لذا فسوف نقدم لكم أحدث عروض أسعار سيارات مازدا 6 في السعودية.

عروض سيارات مازدا 6 موديل 2020 مستعمل

في عروض سيارات مازدا خلال هذا الشهر، تواجدت سيارة مازدا 6 2020 أوتوماتيك فئة ستاندر واللون أبيض لؤلؤي من الخارج بيج فاتح من الداخل، تجاوز عداد السيارة 13 ألف كم وتتواجد في حراج جازان بسعر 75.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة مازدا 6 2020 أوتوماتيك فل كامل، فئة سقنتشر بيضاء اللون من الخارج واللون الداخلي بني، عدادها يصل إلى 32 ألف كم بضمان 10 سنوات وصيانة مجانية كل 6 شهور، وتتواجد في حراج الرياض والبيع لأعلى سوم.

تتواجد سيارة مازدا 6 2020 أوتوماتيك فئة ستاندر لونها الخارجي أبيض والداخلي أسود، لها تظليل جونسون ضمان 10 سنوات وأرضيات جلد ضمان سنة، تجاوز عدادها 25 ألف كم وتتواجد في حراج جدة للسيارات المستعملة بسعر 80.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة مازدا 6 2020 أوتوماتيك فل كامل فئة ستاندر بيضاء اللون الخارجي واللون الداخلي بيج، يصل عدادها إلى 29 ألف كم وتتواجد في حراج حائل للبيع بسعر 73.000 ريال سعودي.

كما عرضت للبيع سيارة مازدا 6 2020 أوتوماتيك فل كامل فئة ستاندرد اللون الخارجي فضي والممشي 9000 قابل للزيادة، تتواجد في حراج القصيم بسعر 78.500 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة مازدا 6 2020 أوتوماتيك نص فل فئة سقنتشر اللون بني غامق،الممشي 33 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض والبيع لأعلى سوم، كما تتوفر سيارة مازدا 6 2020 أوتوماتيك فل كامل فئة ستاندر اللون الخارجي أسود والداخلي فضي، تجازو عدادها 21 ألف كم،وتتواجد في حراج أبها بسعر 80.000 ريال سعودي.

عروض سيارات مازدا 6 موديل 2020 جديد

تضمنت عروض سيارات مازدا جديد 2020 العديد من التخفيضات، وذلك سواء السيارات الجديدة المتاحة للبيع في توكيلات الحاج حسين علي رضا وشركاه، أو المتاحة للبيع في معارض الرياض، حيث تتوفر سيارات مازدا 6 2020 أوتوماتيك فل كامل، فئة سقنتشر سوداء اللون وتتواجد في معارض الرياض بسعر 97.000 ريال سعودي، كما ضمت معارض الحاج حسين على رضا سيارات مازدا 6 S 2020 ومازدا 6 Rتيربو 2020 للبيع بسعر يبدأ من 74 ألف ريال.