بوغاتي بولايد سيارة فارهة قوية جديدة في الطريق

عبد الرحمن الحاج الأحد,13 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 14:12
أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بوغاتي، عن تطوير سيارة جديدة فائقة القوة تحمل اسم "بوغاتي بولايد"، ومن أجل سيارة السباق الكوبيه الجديدة، أعادت بوغاتي تطوير محركها الشهير دبليو 16 سعة 8 لترات لكي تصل قوته إلى 1825 حصاناً.
بوغاتي بولايد سيارة فائقة القوة
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن السيارة ستصل سرعتها إلى 310 أميال في الساعة، وتجمع بين السمات الرياضية في السيارة بوغاتي ديفو والسرعات القصوى لسيارة بوغاتي كيرون، وتستطيع السيارة بولايد الدوران حول الحلبة بالكامل خلال 5 دقائق و23.1 ثانية وهو ما يجعلها فائقة السرعة.
سيارة خفيفة ورشيقة
ويساعد بوغاتي بولايد الوصول إلى سرعات عالية للغاية، خفة وزنها الذي لا يزيد عن 2734 رطلاً، وهو ما يجعلها خفيفة ورشيقة، إذ استخدم الشركة الإيطالية نوعاً خاصاً من الألياف الكربونية فائقة القوة تستخدم في الصناعات الجوية.
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