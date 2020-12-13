عروض فورد ايدج 2020 من فورد الناغي لنهاية العام ومعرفه سيارات العروض

أعلنت شركه فورد الناغي عن إطلاقها لعده عروض بمناسبه نهاية العام للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودي وجاءت العروض لتشمل سياره فورد ايدج 2020 الجديدة كليا من فورد ومن ضمن السيارات الأخري أيضا التي شملها العرض وهي سياره فورد اكسبيديشن 2020، كما أعلنت أيضا عن مواصفات السيارة ومميزاتها ومواصفاتها والتي أعلنت أيضا عن مدي استخدام السعوديين للسياره لنظرا لأنها تحتوي علي الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة الموجودة بها.

عروض فورد ايدج من فورد الناغي

أعلنت فورد الناغي عن إطلاقها لعروض نهاية العام علي سيارات فورد والتي شملت سياره فورد ايدج 2020 الجديدة من فورد كما أعلنت أيضا شركه فورد الناغي عن بداية العروض والتي تبدأ من 23 نوفمبر 2020 حتي 31 ديسمبر 2020 وتلك العروض مقدمه بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي الذي يقوم بتقديم خدمه التمويل ويمكن للمواطن اختيار السيارة الأنسب له من حيث المواصفات والقسط وبعدها يتم تعبئه النموذج الخاص بالتقسيط وبعدها يتم الذهاب إلي فورد الناغي والبن السعودي الفرنسي لإتمام عمليه التمويل والحصول علي السيارة المناسبة للمواطن.

مواصفات فورد ايدج امبيانتي 2020

أعلنت فورد الناغي عن مواصفات سياره فورد ايدج امبيانتي 2020 والتي شملتها عروض فورد ايدج امبيانتي 2020 والتي تتلخص في الأتي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بالدفع الكلي.

محرك السيارة يحتوي علي اربع أسطوانات لتوليد قوه مقدارها 250 حصان.

محرك السيارة يعمل بالبنزين وبمعدل استهلاك للوقود 13.30 لكل كيلومتر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 8 سرعات.

السيارة تدعم 6 وسائد هوائيه.

يوجد بالسيارة حساسات خلفيه.

كاميرا خلفيه مدمجه بالسيارة.

تتميز المصابيح الأمامية من نوع إضاءة ليد.

مقاس عجلات السيارة 18.

نظام تثبيت سرعه ذكي.

نظام اقفل ألية للأبواب مع فتح السيارة بالري موت.

تحكم كهربائي كامل بالمقاعد ومقاعد المخمل والنوافذ الكهربائية بالسيارة.

مكيف السيارة متعدد المناطق.

نظام التحذير في المناطق العمياء مع نظام التحذير عند مغادره المسار.

فرامل مانعه للانزلاق مع تقنيه دعم المكابح.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

عروض فورد الناغي علي فورد ايدج

أعلنت شركه فورد الناغي عن عروضها وبالأخص علي سياره فورد ايدج امبيانتي 2020 بقسط شهري 1837 ريال سعودي بدون مقدم دفعه أولي وعلي مده سداد 60 شهر.