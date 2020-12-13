سعر كيا بيجاس في السعودية مواصفات مغرية بسعر خيالي تعرفوا عليها

سعر كيا بيجاس في السعودية ،شركة كيا تعتبر من الشركات الرائدة والأقدم في صناعة السيارات حيث تم تأسيسها على يد تشونغ ايوي سون عام 1944 في مقر مدينة سيول كوريا الجنوبية، وبشكل أوضح هي تعتبر ثاني أكبر المصانع المختصة لإنتاج السيارات في كوريا الجنوبية، أما عن سيارة كيا بيجاس في صُنفت ضمن السيارات العائلية سيدان، سنناقش بالتفصيل سعر كيا بيجاس في السعودية وأهم مواصفاتها وعيوب ومميزات السيارة.

محرك مكون من 4 إسطوانات بسعة 1.4 لتر. سعة 1400 سي سي و 95 حصان. أقصى دوران 133 نيوتن متر. سرعة السيارة أوتوماتيك مع ناقل حركة رباعي. طول السيارة 4300 مم. العرض 1700 مم. الإرتفاع 1460 مم. عمق الشنطة الخلفية 475 لتر. قاعدة العجلات أرتفاع 2570 مم. مقاس الجنط 14 بوصة. بها وسائد هوائية ضد الأصطدام. نظام فرامل ABS. يوجد كاميرا خلفية. فتحة سقف كهربائية. مرايات السيارة الجانبية LED. مصابيح السيارة من الهالوجين. تكييف يدوي. شاشة 7 بوصة يمكن التحكم بها مع إمكانية تشغيلها عبر الهاتف. مانع سرقة المحرك.

مواصفات kia pegasسعر كيا بيجاس في السعودية

تتراوح أسعار سيارة kia pegas في السعودية من 39.500 ريال إلى 41.500 ريال على حسب المواصفات العامة لكل سيارة وهذا يعتبر سعر مثالي لأي مستخدم سيارة.

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مميزات سيارة كيا بيجاس

يعتبر تصميم السيارة فوق الممتاز وهذا ما يجعل السيارة منافسة على كثير من السيارات نفس الفئة.

ثبات وسرعة السيارة.

السيارة بها شاشة ممتازة وكماليات جيدة حيث تفوقت على شيفروليه أوبترا.

شنطة السيارة الخلفية بها مساحة تخزين كبيرة.

كرسي القيادة بالسيارة وضعيته مرتفعة وهذا جيد.

عند تشغيل السيارة على سرعة متوسطة يكون أداءها أفضل.

تعتبر سيارة pegas موفرة للوقود.

موفرة للوقود. تصميم وآداء السيارة رياضي بشكل ملحوظ.

تقييم سعر السيارة مقابل آداءها منصف جداً.

موتور السيارة قوي ويتحمل الطرق الطويلة.

مساحات رؤية السيارة ممتازة ويرجع الفضل إلى القوائم الأمامية الصغيرة.

السيارة تناسب العائلات.

عيوب سيارة كيا بيجاس