شاهدوا بالفيديو سيارة Acura MDX الجديدة 2022

أزاحتAcura التابعة لشركة هوندا اليابانية، الستار عن سيارة كروس أوفر جديدة، تميزت بمواصفات متطورة ومظهر جذاب للغاية، سيارة Acura MDX الجديدة 2022، جاءت بهيكل كبير ذي انسيابية عالية، ومجهز بواجهة أمامية عليها شبك كبير، وفيها فتحات مخصصة لتحسين تدفق الهواء عبر الهيكل.

مواصفات سيارة Acura MDX الجديدة 2022

وتتميز سيارة 2022 عن سيارات Acura السابقة بأنظمة فرامل كهربائية خاصة، تعمل مع حساسات إلكترونية للتقليل من معدل الحوادث، وبنظام تعليق جديد يتحكم بحركة كل عجلة على حدة بما يتناسب مع السرعة ونوعية الطريق، وبممتصات صدمات أكثر متانة.

مقصورة فخمة وأنظمة متعددة

السيارة من الداخل جاءت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة القيادة أتت بتصميم عصري وتقنيات تجعلها مميزة عن السيارات الأخرى، وحصلت MDX على أحدث أنظم المولتيميديا والتكييف، وشاشتين قادرتين على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للتحكم بحركة ومسار المركبة على الطرقات السريعة، وأنظمة إلكترونية لتفادي الحوادث.

محرك سيارة Acura MDX 2022

تعمل سيارة Acura MDX الجديدة 2022 بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات، سعتها 3.5 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 295 حصانا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.