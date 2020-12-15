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أعلنت الشركة العملاقة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية عن انطلاق سيارة جديدة في العام القادم وهي مرسيدس اس كلاس ٢٠٢١” Mercedes Benz S-Class 2021” وهي مزودة بأحدث التقنيات ومصممة بشكل جديد ورائع ، والمعروف عن سيارات مرسيدس الفخامة وتقنياتها المتطورة ، لتضمن للسائق قيادة سهلة وامنه ومريحة ، فتاتي هذه السيارة بهيكل طويل وكبير وعالي مما يمنحه مساحات داخلية رائعة ، ولم تعلن شركة مرسيدس حتي الآن عن أسعار الإصدار الجديد .
مواصفات سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 Mercedes Benz S-Class الجديدة
أعلنت شركة مرسيدس عن مواصفات السيارة مرسيدس اس كلاس الجديدة ٢٠٢١ ” Mercedes Benz S-Class 2021 “ والتي تحتوي علي عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية والهندسية الجديدة التي تجعلها أفضل و أقوي إصدار ،حيث تتضمن خيارين للمحرك الهجين وشاشة ذكية مركزية ضخمة بها احدث نظام للمعلومات MBUX وأيضا :
- قدرة العجلات الخلفية علي الدوران بزاوية ١٠ درجات مما يمنح السيارة ثبات هائل
- يمكن للسيارة ترتفع عن الأرض لمسافة ٨ سم عند الاصطدام مما يحفظ سلامة الركاب
- تم تقليل درجة الدوران بمقدار ٢ متر
- تحتوي أيضا علي نظام الإضاءة الرقمية وهو الأول بمرسيدس
- يوجد بها نظام الواقع المعزز الذي يعرض اتجاهات الدوران علي الزجاج الأمامي لمساعدة السائق في عدم التشتيت أثناء القيادة
- مزودة ب ٣٠ سماعة Burmester
- مزودة بكراسي مساج بها ١٠ أنماط مختلفة
- مزودة أيضا بتقنية التعرف التلقائي علي اللافتات المرورية فتعطي تحذير للسائق
- بها نظام الخروج الأمن من السيارة
- السيارة من نوع السيارات السيدان
- مصابيح خلفية افقيه
- مقابض الأبواب متداخلة تماما مع جسم السيارة
- بها شرائط هوائية بداخل المرايا تحسن تدفق الهواء
- بها معامل سحب 0.22 مما يجعلها من اكثر السيارات الديناميكية الهوائية فالعالم
- بها شاشة لمس 12.8 بوصة
- بها 27 مفتاح وأقراص
- بها عجلة قيادة جديدة و مطورة بعناصر تحكم محدثة
يتم انطلاق سيارة مرسيدس اس كلاس ٢٠٢١ الجديدة “Mercedes Benz S-Class2021 “ في النصف الثاني من ٢٠٢١ ، مع نظام هاي مرسيدس يمكنك الآن التحكم في أنظمة مختلفة مثل أضواء منزلك، ومزودة أيضا بكاميرات ٣٦٠ درجة ، ويمكنك أيضا متابعة بريدك الإلكتروني واجراء مكالمات هاتفية من خلال الشاشات الذكية المزودة بالسيارة .
- خدمة التعرف علي السائق عن طريق البصمة
- التحكم في جميع وسائل الراحة الخاصة بالسائق
- إمكانية التحكم في فتحة السقف بالإشارة
- وجود وسادات هوائية لأول مرة للمقاعد الخلفية
- تتمتع بأعلى درجات العزل للمقاعد الخلفية
- بها أنظمة راحة رائعة
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