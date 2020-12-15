سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 Mercedes Benz S-Class الجديدة

أعلنت الشركة العملاقة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية عن انطلاق سيارة جديدة في العام القادم وهي مرسيدس اس كلاس ٢٠٢١” Mercedes Benz S-Class 2021” وهي مزودة بأحدث التقنيات ومصممة بشكل جديد ورائع ، والمعروف عن سيارات مرسيدس الفخامة وتقنياتها المتطورة ، لتضمن للسائق قيادة سهلة وامنه ومريحة ، فتاتي هذه السيارة بهيكل طويل وكبير وعالي مما يمنحه مساحات داخلية رائعة ، ولم تعلن شركة مرسيدس حتي الآن عن أسعار الإصدار الجديد .

أعلنت شركة مرسيدس عن مواصفات السيارة مرسيدس اس كلاس الجديدة ٢٠٢١ ” Mercedes Benz S-Class 2021 “ والتي تحتوي علي عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية والهندسية الجديدة التي تجعلها أفضل و أقوي إصدار ،حيث تتضمن خيارين للمحرك الهجين وشاشة ذكية مركزية ضخمة بها احدث نظام للمعلومات MBUX وأيضا :

قدرة العجلات الخلفية علي الدوران بزاوية ١٠ درجات مما يمنح السيارة ثبات هائل يمكن للسيارة ترتفع عن الأرض لمسافة ٨ سم عند الاصطدام مما يحفظ سلامة الركاب تم تقليل درجة الدوران بمقدار ٢ متر تحتوي أيضا علي نظام الإضاءة الرقمية وهو الأول بمرسيدس يوجد بها نظام الواقع المعزز الذي يعرض اتجاهات الدوران علي الزجاج الأمامي لمساعدة السائق في عدم التشتيت أثناء القيادة مزودة ب ٣٠ سماعة Burmester مزودة بكراسي مساج بها ١٠ أنماط مختلفة مزودة أيضا بتقنية التعرف التلقائي علي اللافتات المرورية فتعطي تحذير للسائق بها نظام الخروج الأمن من السيارة السيارة من نوع السيارات السيدان مصابيح خلفية افقيه مقابض الأبواب متداخلة تماما مع جسم السيارة بها شرائط هوائية بداخل المرايا تحسن تدفق الهواء بها معامل سحب 0.22 مما يجعلها من اكثر السيارات الديناميكية الهوائية فالعالم بها شاشة لمس 12.8 بوصة بها 27 مفتاح وأقراص بها عجلة قيادة جديدة و مطورة بعناصر تحكم محدثة

يتم انطلاق سيارة مرسيدس اس كلاس ٢٠٢١ الجديدة “Mercedes Benz S-Class2021 “ في النصف الثاني من ٢٠٢١ ، مع نظام هاي مرسيدس يمكنك الآن التحكم في أنظمة مختلفة مثل أضواء منزلك، ومزودة أيضا بكاميرات ٣٦٠ درجة ، ويمكنك أيضا متابعة بريدك الإلكتروني واجراء مكالمات هاتفية من خلال الشاشات الذكية المزودة بالسيارة .