فيديو شاهدوا سيارة XT4 الجديدة من كاديلاك

اشتهرت شركة كاديلاك الأمريكية بسياراتها الفارهة والمريحة، وهو تقليد لم تخالفه هذا العام، بل وأضافت إليه التقنيات المتطورة في سيارة XT4 الجديدة.

كاديلاك تنافس أودي ولكزس

سيارة XT4 تنافس حاليا سياراتAudi Q3 و Lexus UXبتصميم يجمع ملامح كاديلاك الفاخرة مع لمسات الحداثة التي تتجلى من خلال التصميم الفريد للمصابيح وشكل الواجهتين الأمامية والخلفية وتصميم فتحات الهواء.

تجهيزات سيارة كاديلاك XT4

كاديلاك جهزت السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر تتسع لـ 5 ركاب، وبواجهة قيادة متطورة فيها شاشات تعمل باللمس وتتعامل مع أحدث أنظمة المولتيميديا التي تتصل بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، كما حصلت XT4 على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد وحركة المرايا الجانبية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وجهزت بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، وبكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية، وستعمل السيارة بمحركات بنزين توربينية بعزم 200 حصان ومحركات ديزل توربينية بعزم 174 حصانا.