كيا مستعمل بأسعار تبدأ من 8.000 ريال بحالة ممتازة للبيع في السعودية

سيارات كيا مستعمل بأسعار تبدأ من 8000 ريال حالتها جيدة للبيع في السعودية، اليوم نتناول أحد العروض المميزة التي تتوفر لدى حراج السيارات المستعملة في مدن ومحافظات المملكة، ونختص اليوم في موضوعنا بتقديم أحدث عروض سيارات كيا مستعمل، والتي تُعد أحد أكثر السيارات المُفضلة لدى الكثيرين من المهتمين بشراء السيارات قسم المستعمل؛ بسبب السعر المعقول والذي نستطيع أن نقول أنه في متناول الجميع، وسنتقدم اليوم لكم من خلال موقع ثقفني أنواع متعددة وموديلات مختلفة من سيارات كيا مستعمل مع نبذة مختصرة عن حالة السيارة ومكان تواجدها.

عروض سيارة كيا مستعمل بأسعار رخيصة

تتوفر لدى عروض سيارات كيا في حراج السيارات المستعملة سيارة كيا كرنفال 2008 باللون الرمادي أوتوماتيك فئة فان بوكس، تتواجد في حراج الرياض بسعر 8 آلاف ريال وعدد الكيلومترات المقطوعة يبلغ 200.000 كم، تتوفر أيضا سيارة كيا كرنفال 2012 باللون الفضي قير أوتوماتيك فئة فان بوكس أيضاً، معروضة في حراج الرياض للبيع بسعر 12 ألف ريال وعدد الكيلو مترات المقطوعة يبلغ أيضا 200.000 كم، كما تتوفر سيارة كيا سيراتو 2015 باللون البيج فئة سيدان أوتوماتيك في حراج الرياض، عدد الكيلومترات المقطوعة تتراوح بين (139.999 – 130.000) كم متاحة للبيع بسعر 18.500 ريال سعودي.

في حراج الرياض أيضاً وضمن عروض كيا مستعمل تتوفر سيارة كيا موهافي 2009 أوتوماتيك فضية اللون، محرك 8 سليندر رياضية متعددة الإستخدام وعدد الكيلو مترات المقطوعة 200.000 كم، متاحة للبيع بسعر 13.000 ريال سعودي.، وتتوافر أيضا سيارة كيا كارنفال 2013 باللون الفضي فئة فان بوكس أوتوماتيك في حراج الرياض، عدد الكيلو مترات المقطوعة تتراوح بين (199.999 – 190.000) كم، والسعر المطلوب 16.500 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة كيا سيراتو 2013 باللون الأبيض فئة سيدان أوتوماتيك في حراج الرياض للسيارات المستعملة، السعر المطلوب 14.000 ريال سعودي وعدد الكيلو مترات المقطوعة يصل إلى 30 ألف كم

كيا مستعمل للبيع في السعودية

في حراج الدمام قسم المستعمل تتوافر سيارة كيا أوبتيما 2013 باللون الأسود فئة سيدان أوتوماتيك، عدد الكيلو مترات المقطوعة يبلغ 190 ألف كم، والسعر المطلوب 20.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة كيا كرنفال 2009 فئة فان بوكس باللون الأحمر أوتوماتيك، عدد الكيلو مترات المقطوعة 195 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 15.000 ريال سعودي، وأخيرا توافرت سيارة كيا ريو 2015 فضية اللون فئة سيدان أوتوماتيك بسعر 21.000 ريال سعودي، عدد الكيلو مترات المقطوعة يتراوح بين (119.999 – 100.000) كم وتتواجد السيارة في حراج جدة للسيارات المستعملة.