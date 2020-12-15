ماذا تفعل اذا توقفت سيارتك على الطريق

ستشعر بدرجة عالية من التوتر والخوف والذعر عندما تتعطل سيارتك في المسلك ، ولكنك ستجتاز الأزمة بسهولة دون أي تداعيات خطيرة باتباع إجراءات السلامة ، فما هي هذه الإجراءات والنصائح لمنع أي أكبر مشاكل؟ هذا ما نناقشه في هذه الدراسة معًا.

في حالة تعطل المحرك ، يوصى بالبقاء داخل السيارة وليس خارج المحرك. على الرغم من أن حركة المرور ستزداد ، إلا أن هذا أكثر أهمية من عبور الطريق السريع حيث تسير المركبات عالية السرعة ، مما قد يؤدي إلى تدمير السائق.

بدء مشكلة المحرك: أكثر الأعطال شيوعًا هي عطل المحرك وقد تواجه مشاكل عدم تشغيل المحرك عند بدء تشغيل السيارة ، مما قد يؤدي إلى تلف البطارية والإرهاق ، ومن ثم إعادة الشحن أو تغيير المحرك يمكن أن يحل المشكلة. علاوة على ذلك ، قد تكون روابط البطارية معيبة. الجواب هو تنظيف أو ضبط أعمدة البطارية.

يمكن أن تواجه مشكلة عدم عمل مكيف الهواء عند الإضاءة ووجود الهواء غير المبرد فقط ؛ تفسير هذه المشكلة هو أن نظام تكييف الهواء لا يحتوي على أي سائل تبريد وقد يكون هناك تسريبات يجب إصلاحها قبل إعادة شحن آلة التبريد.

ارتفاع درجة حرارة المحرك: ستلاحظ ارتفاع درجة حرارة المحرك مع خروج الدخان من غطاء السيارة ، وهناك عدة أسباب لارتفاع درجة الحرارة ، وتحتاج سيارتك إلى التبريد بشكل صحيح في هذه الحالة ، لذلك عليك معرفة ما إذا كنت ستوقف المحرك.

قد يكون سبب ارتفاع درجة الحرارة في المحرك هو وجود تسريبات ، أو قد يكون بسبب مشكلة في مروحة الرادياتير التي تحافظ على درجة حرارة المحرك.

ضجيج المكابح: من المحتمل جدًا أن يكون تآكل الفرامل أو وجود غبار الفرامل داخل الاسطوانة هو مصدر ضوضاء الفرامل وانتبه إلى أن الرائحة سامة.

اقلب نافذة السائق وضع غلافًا أبيض أو قطعة من الورق فيه. يساعد النسيج على تنبيه السائقين إلى فشل السيارة ويجب أن تستمر القيادة بجانبها.

إذا احتاج السائق إلى دعم احترافي ، يمكنه / يمكنها استخدام هاتفه المحمول للاتصال بأخصائي إصلاح السيارات / دورية على الطريق وفي حالة عدم وجود هاتف للطوارئ ، يمكن وضع هاتف الطوارئ في الشارع طالبًا المساعدة.

ليس من المناسب العمل على إصلاح السيارة من جانب الطريق والسيارات حتى لا يصطدم بسيارة أخرى ، والأفضل أن تستمر السيارة بالقيادة من الطريق إلى مكان آمن وتعمل على تصحيح العطل سواء في الأمام أو من جانب الطريق.

في حالة تعطل السيارة في النهار ، فإن أضواء الطوارئ ستحذر حركة المرور إذا كانت السيارة المتضررة على الطريق ، لكنها ليست فكرة جيدة في الليل ، لأن السائقين من السيارات الأخرى في الخلف قد يعتقدون أن السيارة لا تزال تتحرك قد تسقط على الطريق السريع.

اشهر اعطال السيارات وطريقه اصلاحهاتعليمات يجب اتباعها عند تعطل السياره على الطريق

وفي نهايه هذا المقال نرجوا ان نكون قدمنا لكم كل المعلومات التي تحتاجونها عن هذا الموضوع والله الموفق والمستعان.